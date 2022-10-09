أعراض مقاومة الأنسولين عند النساء

بيروت - نادين محمد - أعراض مقاومة الإنسولين عند النساء عديدة فقد تعاني واحد من كل ثلاثة من النساء من أعراض مقاومة الإنسولين بما في ذلك نصف أولئك الذين يبلغن من العمر 60 عاماً أو أكثر، فقد تزيد مقاومة الإنسولين من خطر الإصابة بمقدمات السكري، ومرض السكري من النوع 2، ومجموعة من المشكلات الصحية الخطيرة الأخرى، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية والسرطان.

أعراض مقاومة الإنسولين عند النساء

وفقاً لموقع endocrineweb تحدث مقاومة الإنسولين عندما تبدأ الخلايا في العضلات ودهون الجسم والكبد في مقاومة أو تجاهل الإشارة التي يحاول هرمون الإنسولين إرسالها، وهي انتزاع الجلوكوز من مجرى الدم.

عندما لا تستجيب خلاياك بشكل كافٍ لإشارة الإنسولين، يؤدي ذلك إلى بقاء الكثير من الجلوكوز في مجرى الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم.

يمكن أن يؤدي هذا إلى الإصابة بمقدمات السكري، والتي بدورها يمكن أن تتطور إلى مرض السكري من النوع 2 الكامل .

مقاومة الإنسولين ومرض السكري

مع تطور مقاومة الإنسولين، يقاوم جسمك عن طريق إنتاج المزيد من الإنسولين. قد يبدأ سكر الدم في الارتفاع، وقد تصابين بمقدمات السكري أو السكري من النوع 2.

علامات وأعراض مقاومة الإنسولين عند النساء

يتم تحفيز مقاومة الإنسولين من خلال مجموعة من العوامل بما في ذلك وزن الجسم، والعمر، والوراثة، والعرق، وعدم الحركة، والتدخين، وربما حتى قلة النوم. تشمل العلامات المحددة التي قد تشير إلى أنك مصابة بمقاومة الإنسولين أو من المحتمل أن تصابي بها:

كبر حجم الخصر

يقول الخبراء إن أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كنت معرضة لخطر مقاومة الإنسولين تتضمن شريط قياس ولحظة الحقيقة أمام مرآة الحمام. الخصر الذي يقيس 35 بوصة أو أكثر للنساء، 40 أو أكثر للرجال يزيد من احتمالات مقاومة الإنسولين ومتلازمة التمثيل الغذائي، والذي يرتبط أيضاً بمقاومة الإنسولين.

-علامات إضافية لمتلازمة التمثيل الغذائي

بالإضافة إلى الدهون الزائدة في منطقة البطن (حسب قياس محيط الخصر)، إذا كان لديك اثنان أو أكثر مما يلي (أو أي ثلاثة مما يلي دون محيط الخصر الكبير)، فمن المحتمل أن يكون لديك التمثيل الغذائي المتلازمة التي تخلق مقاومة الإنسولين:

-ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية. مستويات 150 أو أعلى، أو تناول دواء لعلاج المستويات العالية من هذه الدهون في الدم.

-انخفاض الكوليسترول HDL ("الجيد"). مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة أقل من 50 للنساء و 40 للرجال - أو تناول الأدوية لرفع مستويات HDL.

-ضغط دم مرتفع قراءات 130/85 مم زئبق أو أعلى، أو تناول دواء للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

-ارتفاع سكر الدم الصائم. مستويات 100 إلى 125 مجم / ديسيلتر (مدى مقدمات السكري) أو أكثر من 125 (مرض السكري)، أو تناول دواء لعلاج ارتفاع نسبة السكر في الدم.

-بقع الجلد الداكنة فإذا كانت مقاومة الإنسولين شديدة، فقد يكون لديك تغيرات ملحوظة في الجلد. وتشمل هذه البقع من الجلد الداكن على مؤخرة رقبتك أو على مرفقيك أو ركبتيك أو مفاصل أصابعك أو الإبط. هذا اللون يسمى nigricans nigricans.

أعراض مقاومة الإنسولين عند النساء وعوامل الخطر

يمكن أن يساعد فهم عوامل الخطر لمقاومة الإنسولين في منع النتائج غير الصحية أو تأخيرها أو تقليلها. تشمل عوامل خطر مقاومة الإنسولين ما يلي:

أن تبلغ من العمر 45 عاماً أو أكثر.

ارتفاع مؤشر كتلة الجسم.

إصابة أحد الوالدين أو الأشقاء بداء السكري.

اتباع أسلوب حياة مستقر.

تاريخ شخصي للإصابة بسكري الحمل.

تاريخ شخصي للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.

الحالات الطبية مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.

متلازمة تكيس المبايض (متلازمة تكيس المبايض).

متلازمة كوشينغ.

توقف التنفس أثناء النوم ومشاكل أخرى تتعلق بالحصول على قسط كافٍ من النوم.

المصدر : موقع endocrineweb

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