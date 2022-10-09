شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فوائد صحية للبصل.. أبرزها يقلل من مخاطر مرض ألزهايمر والان مع تفاصيل الخبر
يتم تطوير الجذور الحرة عندما يتعرض الجسم للإشعاع أو دخان التبغ. يمكن أن تسبب هذه الجزيئات مرض السكري وأمراض القلب والسرطان.
من خلال تناول البصل ، يمكنك مساعدة جسمك على محاربة الجذور الحرة وتحسين صحتك العامة.2. يساعد في مستويات السكر في الدمإذا كنت تعاني من مرض السكري، فإن البصل يعد وسيلة ممتازة للمساعدة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة.
يعتبر البصل من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية.هذا يعني أنها تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية وعدد كبير من العناصر الغذائية. إنها مصدر كبير للبوتاسيوم والمنجنيز. يساعد البوتاسيوم على زيادة الطاقة والتمثيل الغذائي.
يساعد المنجنيز الجسم على تكوين النسيج الضام ، ويساعد في صحة العظام ، ويقلل من فرصة تكوين جلطات الدم.
إذا كنت قلقًا بشأن خطر إصابتك بالسرطان، فقد ترغب في تناول المزيد من البصل.
وجد الباحثون أن الاستهلاك المعتدل للبصل يبدو أنه يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والحنجرة والمبيض.
7. يقلل من مخاطر مرض ألزهايمرأظهرت الدراسات ارتباطًا كبيرًا بين تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكيرسيتين ، مثل البصل ، وانخفاض فرصة الإصابة بمرض الزهايمر. 8. مصدر كبير لفيتامين سيهل تعلم أن البصل يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي؟ فيتامين سي ضروري لجسمك ليعمل بشكل صحيح. يساعد في تكوين الأوعية الدموية ، ويحسن جهاز المناعة ، ويبني الغضاريف. 9. يدعم صحة العظامأثبتت الدراسات أن البصل يحسن كثافة العظام لدى بعض الأشخاص نتيجة لذلك ، قد يساعد استهلاك البصل في تقوية العظام وتقليل خطر الإصابة بالكسور للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا. 10. مضاد للجراثيمتساعد الخصائص المضادة للبكتيريا الموجودة في الأليسين في البصل القولون على محاربة البكتيريا الضارة.
الأليسين هو المركب الذي ينبعث منه رائحة قوية وفريدة من نوعها للبصل. يمكنك التفكير في الليسين كمقاتلك ضد السموم والأمراض.