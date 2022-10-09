شكرا لقرائتكم خبر عن لو حامل وعندك نزلة برد..نصائح طبيعية للعلاج بدون مضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فترة الحمل يقل عمل الجهاز المناعي بطريقة ملحوظة، ولذا يزداد فرص الإصابة بنزلات البرد وخاصة خلال فصل الخريف، ولذا يجب علاج نزلات البرد بطرق طبيعية للحامل، وذلك وفقا لموقع “HEALTHLINE”.

طرق طبيعية لعلاج نزلات البرد عند المرأة الحامل

- الاستحمام بالماء الدافئ يعد من الحيل الجيدة لعلاج نزلات البرد للحامل، لأنه يساهم بشكل كبير في تخفيف أعراض البلغم واحتقان الأنف، والتخفيف من الاشعور بضيق التنفس في الجهاز التنفسي.

- الغرغرة بالماء الدافئ والملح تعد من الحيل الطبيعية التي تساعد في علاج التهاب الحلق.

- تناول الكثير من السوائل الدافئة تعد من أهم الحيل التي تساهم بشكل كبير في رفع الجهاز المناعي، وتعويض الجسم عن السوائل التي يفقدها، ولذا أكثري عزيتي الحامل من تناول الشاي الأخضر، والليمون الدافيء والزنجبيل، فجميعها مشروبات من دورها رفع قدرة الجهاز المناعي.

-في حالة ارتفاع درجات حرارة الجسم، عليكي وضع الكمادات الباردة لخفض درجة الحرارة.

- الحفاظ على الراحة والاسترخاء الكامل أثناء الإصابة بالبرد في فترة الحمل.

- غسل الأنف بالماء الدافيء المضاف إليها الملح فهي من الحيل الجيدة التي تقضي علي سيلان الأنف.

-أكثري من تناول الألياف والخضروات لأنها تعمل علي زيادة المناعة وتعزيزها في الجسم.

وأخيرا في حالة عدم الشعور بالتحسن بعد اتباع هذه النصائح، لأن يمكنك أخذ أي علاجات من نفسك يجب سؤال طبيب النساء الخاص بك، حتي لا تتعرضين لأي أضرار أنتي أو جنينك.