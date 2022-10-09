شكرا لقرائتكم خبر عن زيت السمك يمكن أن يقوي دماغك مع تقدم العمر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن زيت السمك يمكن أن يقوي دماغك مع تقدم العمر، وذلك لاحتوائه على أحماض أوميجا3 الدهنية، حيث وجد الباحثون أنه من بين أكثر من 2000 شخص في منتصف العمر، كان أداء أولئك الذين لديهم مستويات أعلى من أحماض أوميجا 3 الدهنية في الدم أفضل في اختبارات بعض مهارات التفكير وكان لديهم أيضًا أنسجة أكثر سمكًا في منطقة دماغية مرتبطة بالذاكرة - وهي منطقة تضعف عادةً عندما يصاب كبار السن بالخرف.

وبحسب موقع "Health"، فإن أحماض أوميجا 3 الدهنية - خاصةً اثنين معروفين باسم DHA و EPA - توجد بكثرة في الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة ذات الزعانف الزرقاء والماكريل والرنجة والسردين ويمكن أيضًا تناولها عن طريق مكملات زيت السمك.

وربطت عدد من الدراسات زيادة تناول أوميجا 3 بتحسين وظائف المخ، وحتى انخفاض خطر الإصابة بالخرف لكن بالنسبة للجزء الأكبر، قاموا بإشراك كبار السن.

ركزت الدراسة الجديدة - التي نُشرت في مجلة Neurology - على البالغين في منتصف العمر الذين كانوا سليمين عقليًا. وكانت الفكرة هي معرفة ما إذا كانت أوميجا 3 ، حتى في هذا العمر ، قد تحدث فرقًا في بنية الدماغ أو وظيفته.

قالت الباحثة الرئيسية كلوديا ساتيزابال أن منتصف العمر هو الوقت الذي قد تبدأ فيه المؤشرات المبكرة لشيخوخة الدماغ غير الطبيعية في الظهور.

وأضافت ساتيزابا ، الأستاذ المساعد في مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس: " نحن بحاجة إلى التفكير في الأشياء التي يمكننا القيام بها في منتصف العمر لدعم صحة الدماغ".

نظر فريق البحث في بيانات 2183 شخصًا في دراسة فرامنجهام للقلب، وهي مشروع بحثي طويل الأمد حول عوامل الخطر لأمراض القلب والسكتة الدماغية.

خضع المشاركون ، الذين كانوا يبلغون من العمر 46 عامًا في المتوسط ، لفحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ والاختبارات القياسية لمهارات الذاكرة والتفكير كما تم قياس مستويات الدم لديهم من DHA و EPA.

بشكل عام ، وجد الباحثون أن 75٪ من المشاركين في الدراسة الذين لديهم مستويات أعلى من أوميجا 3 كانوا أفضل ، من حيث العقل.

أظهرت تلك المجموعة السابقة حجمًا أكبر من الأنسجة في منطقة الحُصين في الدماغ - وهي منطقة مرتبطة بالذاكرة ، ومن بين مناطق الدماغ الأولى التي تظهر ضررًا عندما يصاب الأشخاص بالخرف.

الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من أوميجا 3 تفوقوا أيضًا على أقرانهم في اختبارات التفكير المجرد هذا نوع من التفكير عالي المستوى الذي ، على سبيل المثال ، يسمح للشخص بحل مشاكل جديدة غير مألوفة.

وضع الباحثون في الاعتبار أكبر قدر ممكن من هذه الاختلافات - بما في ذلك العمر والوزن وعادات التدخين وما إذا كان الناس يعانون من حالات صحية مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري.