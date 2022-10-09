شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من مرض السكري.. اعرف إزاى تقسم وجبتك الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عنندما لا ينتج جسمك ما يكفي من الأنسولين أو يستخدمه بشكل غير فعال للحفاظ على نسبة السكر في الدم في نطاق صحي ، فإن هذا يسمى مقاومة الأنسولين، تصبح خلاياك مخدرة بسبب الهرمون ولا يمكنها استخدام الجلوكوز بكفاءة للحصول على الطاقة غالبًا ما تؤدي مقاومة الأنسولين إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2، الكثير من الناس قد لا يدركون مدى خطورته، يرتبط مرض السكري من النوع 2 بالسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية والكبد الدهني غير الكحولي والخرف، وفى السطور القادمة سنوضح أفضل العادات الغذائية وفقا لما نشره موقع "eatthis".





تناول الطعام كما لو كنت مصابًا بداء السكري بالفعل.النظام الغذائي الذي يجب أن نتبعه جميعًا هو النظام الغذائي الأمثل للأشخاص المصابين بداء السكري ،أنت تريد إطلاقًا مستقرًا وثابتًا للجلوكوز في الدم ليدخل الخلايا لتوليد الطاقة بكفاءة، يجب مراعاته عند "تناول الطعام كأنك مصاب بالفعل بمرض السكري" هو أنك لست بحاجة إلى التخلص من الكربوهيدرات تمامًا.

تناول البروتين والدهون والكربوهيدرات في وجبتك، يضمن لك الحصول على المغذيات الكبيرة الثلاثة حصولك على العناصر الغذائية ، بما في ذلك الألياف ، التي تبطئ امتصاص السكريات في مجرى الدم وكذلك تعزز الشبع.







تناول نصف الحبوب الكاملة : تناول نصف الحبوب الكاملة : إذا كنت تحاول تجنب الخبز الأبيض عن طريق التحول إلى القمح الكامل بنسبة 100٪ ولكنك تواجه مشكلة في إجراء التبديل ، فانتقل إلى نصفين ونصف. ، اجعل نصف الحبوب اليومية من الحبوب الكاملة ، لن يؤدي تناول الخبز المدعم إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري ، وسيضمن حصولك على الحديد المضاف ، وحمض الفوليك ، وفيتامين أ ، والثيامين. يشير ناتكير إلى تحليل عام 2019 للدراسات في التقدم في التغذية ، والذي لم يجد أي ارتباط بين تناول الحبوب المكررة وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 عند مقارنة أعلى وأدنى مجموعات تناول. المشى بعد الوجبة:دراسة في الطب الرياضي ، تظهر أنه حتى دقيقتين فقط من المشي بعد الوجبة يمكن أن يحسن مستويات السكر في الدم مقارنة بالجلوس أو الاستلقاء. المشى بعد الوجبة:دراسة في الطب الرياضي ، تظهر أنه حتى دقيقتين فقط من المشي بعد الوجبة يمكن أن يحسن مستويات السكر في الدم مقارنة بالجلوس أو الاستلقاء.

كيف تبدأ هذه العادة؟قد يكون من الصعب جعل عادة الأكل مثل شخص مصاب بالسكري بالفعل ، تمامًا كما يمكن أن يكون إنشاء أي روتين، المفتاح هو اتخاذ قرار بالالتزام بصحتك ورفاهيتك قبل إجراء أي تغييرات في حياتك اليومية .





شرب الماء :اشرب كوبًا من الماء قبل كل وجبة، من المحتمل أن يرضي الجوع الشديد ويساعدك على تجنب الإفراط في تناول الطعام.