شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أغراض منزلية تجعلك مريضًا.. أبرزها ستارة الحمام والنفتالين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا أحد يرغب في التعرض للمواد الكيميائية السامة ، ومع ذلك يعيش الكثيرون دون علمهم مع مواد ضارة في منازلهم مما يزيد من مخاطر الإصابة بمشكلات صحية خطيرة مثل السرطان، يعتقد معظم الناس أن منازلهم منطقة آمنة ، لكن استخدام بعض الأدوات المنزلية اليومية يمكن أن يكون خطيرًا، من المطبخ إلى الحمام ، المنتجات السامة موجودة في كل مكان ، وإليك العناصر التي يجب التخلص منها ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

منتجات التنظيف المعبأة بشكل جذاب كيلي جونسون-أربور، أخصائية السموم الطبية ، بينما يتم تغليف العديد من منتجات التنظيف في عبوات من النوع الصناعي ، يوجد بعضها في زجاجات ملونة تحمل صورًا للفواكه والزهور وأقواس قزح وصور أخرى جذابة، هذه المنتجات ليست مخصصة للاستهلاك البشري ، ولكن الأطفال ينجذبون بشكل خاص إلى الصور الملونة وقد يميلون إلى تناول مشروب من هذه المنتجات أو اللعب بها ، يمكن أن تحتوي منتجات التنظيف على مواد كيميائية سامة ، بما في ذلك المواد الخافضة للتوتر السطحي والكحول والمطهرات التي يمكن أن تكون سامة عند ابتلاعها أو استنشاقها أو انسكابها على الجلد أو العينين .

منتجات التنظيف الكيمائية

يمكن أن تحتوي على مركبات خطرة ، بما في ذلك عنصر الزئبق سائل فضي يتبخر بسهولة في درجة حرارة الغرفة ، ويمكن أن يكون سامًا جدًا إذا استنشق، يمكن أن يؤدي التسمم بالزئبق إلى تغيرات في الشخصية ، ورعاش ، وطفح جلدي ، وارتفاع ضغط الدم ، وأعراض أخرى غير مرغوب فيها .

النفتالين

من المعروف أن هذه المنتجات تحتوي على النفثالين ، والذي يعتبر مادة مسرطنة محتملة من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO). المادة مصنوعة من قطران الفحم أو الزيت الخام وعادة ما يوجد في عوادم السيارات ودخان السجائر ودخان حرائق الغابات، يمكن أن يؤدي التعرض للنفتالين إلى تأثيرات سامة عصبية ، مثل الارتباك والدوار والخمول، ويمكن أن يسبب أيضًا آثارًا كبدية وضيقًا في الجهاز الهضمي ، التأثيرات العينية والتأثيرات الكلوية.



أي عنصر ينبعث منه العطر كيف يمكن أن تكون ستارة الحمام سامة؟ إذا كانت تحتوي على الفثالات ، معظم بطانات ستائر الحمام البلاستيكية تحتوى على مركبات للمساعدة في المرونة والمتانة، الفثالات هي فقط واحد من مئات المركبات المعروفة باسم مضادات الاستروجين التي قد تحاكي هرمون الاستروجين وتتسبب في استجابة الجسم لها بشكل غير لائق، أو قد تمنع أو تحفز أو تثبط هذه الهرمونات، من خلال التدخل في نظامك الهرموني ، هناك أدلة متزايدة على أن هذه المواد الكيميائية مسؤولة لمجموعة واسعة من المشاكل الصحية .أي عنصر ينبعث منه العطر العناصر التي تحتوي على عطور وصبغات وعطور مضافة يمكن أن تشكل سمًا خطيرًا لنظامك ، بالإضافة إلى كونها معطلة للغدد الصماء، العناصر السامة المخفية الشائعة التي تحتوي على العطر هي: معطرات الجو ، وأوراق التجفيف ، والعطور ، الكريمات الواقية من الشمس ومنتجات التنظيف ومنظفات الغسيل والمبيدات الحشرية ومستحضرات التجميل والشامبو والبلسم وهذه الشموع الموسمية اللطيفة! لقد ارتبط التعرض للمنتجات التي تحتوي على عطور بالعديد من المشكلات الصحية بما في ذلك التعب وردود فعل الجلد وصعوبة التنفس والصداع النصفي. بعض أواني الطهي غير اللاصقةأدوات الطهي غير اللاصقة هي عنصر شائع جدًا لدى العديد من الأشخاص في منازلهم، وهي أيضًا واحدة من أخطر العناصر التي يمكنك امتلاكها، فهي تحتوي على مادة كيميائية تسمى Perfluoroalkyls ، التي ترتبط بمشاكل صحية خطيرة وحتى بالسرطان بعض أواني الطهي غير اللاصقةأدوات الطهي غير اللاصقة هي عنصر شائع جدًا لدى العديد من الأشخاص في منازلهم، وهي أيضًا واحدة من أخطر العناصر التي يمكنك امتلاكها، فهي تحتوي على مادة كيميائية تسمى Perfluoroalkyls ، التي ترتبط بمشاكل صحية خطيرة وحتى بالسرطان

ستارة الحمام