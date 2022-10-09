شكرا لقرائتكم خبر عن فشلت فى الدايت.. اعرف تركيبة جسمك لإنقاص وزنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعلم جميعًا أن الكثير من الدهون في الجسم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب ، وهو السبب الرئيسي للوفاة ، والسكري والسرطان وأكثر من ذلك ، وطريقة واحدة لتحديد كمية الدهون هي تكوين الجسم، وفى السطور القادمة سنوضح كل ما تريد معرفته عن تكوين الجسم ، وفقا لما نشره موقع "eatthis ماذا تعرف عن تكوين الجسم؟باختصار هى النسبة المئوية لوزن الجسم من الدهون والعضلات والعظام، هذه معلومات مهمة يجب معرفتها لأنها توفر نظرة ثاقبة على صحة الفرد، على سبيل المثال ، يمكن لشخصين أن يزنوا نفس الوزن على الميزان مع وجود نوعين مختلفين جدًا من الصفات الصحية نظرًا لنسبة الدهون لديهما مقابل العضلات والعظام، هذا هو مثال على كيف أن المقياس لا يعطي دائمًا أفضل صورة لصحة شخص ما ، فمن الممكن أن تبدو بصحة جيدة ولكن تحتوي على دهون حشوية مخزنة حول الأعضاء أكثر من تلك التي تحتوي على دهون تحت الجلد بشكل أساسي .





النوعان الأساسيان من دهون الجسمتستخدم تركيبة الجسم في الصحة والطب لوصف النسبة المئوية والنسبة للعضلات والعظام والدهون في الجسم، وتستخدم كرقم مرجعي كمحدد واحد لصحة الفرد ، تحديدًا نسبة الدهون في الجسم.يوجد نوعان أساسيان من الدهون في الجسم ؛ الدهون الحشوية والدهون تحت الجلد.توجد الدهون الحشوية ، والمعروفة أيضًا باسم الدهون المخفية ، حول أعضاء الجسم بينما توجد الدهون تحت الجلد مباشرة تحت الجلد قبل جدار البطن يمكن أن تكون الدهون الحشوية خطيرة عندما تصل المستويات إلى نقطة تصبح فيها المعدة بارزة ، والمعروفة أيضًا باسم دهون البطن.





تحقق من صحة عظامكصحة العظام ضرورية لأسباب عديدة، فالعظام توفر الدعم الهيكلي للجسم ، وتحمي الأعضاء الداخلية ، وتخزن الكالسيوم والفوسفور ، وهما عنصران أساسيان للعديد من وظائف الجسم، وعندما تكون العظام ضعيفة ، فإنها تكون أكثر عرضة للإصابة بـ الكسر، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بالألم وعدم الحركة وزيادة خطر الإصابة ، فإن هشاشة العظام (انخفاض كثافة العظام) تجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالكسور.

هناك العديد من الأشياء التي يمكن للأشخاص القيام بها لتعزيز صحة العظام إن الحصول على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د من خلال النظام الغذائي والمكملات الغذائية يمنع هشاشة العظام.





افحص دهون جسمكفيما يتعلق بوزنك أو مستويات الدهون لديك ، تحدث إلى طبيبك، يمكنهم أن يعطوك تقييمًا أكثر دقة ويساعدونك في وضع خطة للوصول إلى وزن صحي .





تحقق من عضلاتكالحفاظ على كتلة جسم صحية أمر ضروري لأسباب عديدة، يمكن أن يشير انخفاض كتلة العضلات إلى ظروف صحية أساسية ، مثل أمراض المناعة الذاتية أو عدم التوازن الهرموني بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي انخفاض كتلة العضلات إلى آلام المفاصل ، والتعب ، والصعوبة تنظيم درجة حرارة الجسم في الحالات الشديدة ، يمكن أن يؤدي إلى هزال العضلات وفشل الأعضاء لهذه الأسباب ، فإن مراقبة كتلة عضلاتك أمر بالغ الأهمية إذا واجهت انخفاضًا مفاجئًا ، حافظ على كتلة الجسم الصحية ضرورية للصحة العامة والرفاهية