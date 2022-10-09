شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من انخفاض السكر في الدم.. اعرف قاعدة 15 – 15 لرفع مستوى الجلوكلوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت قد عانيت من انخفاض فى نسبة السكر في الدم مع مرض السكري، فأنت تعلم بالفعل أهمية مراقبة مستوياتك باستمرار، هناك طرق لتحقيق التوازن بينهما، بما في ذلك الحفاظ على عادات الأكل والشرب المحددة، ولحسن الحظ، هناك طريقة لموازنة نسبة السكر في الدم إذا كانت مستوياتك منخفضة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن قاعدة الأكل التي يجب عليك اتباعها إذا احتاج مستوى الجلوكوز إلى الارتفاع هي القاعدة 15-15، وفى السطور المقبلة سنوضح كل ما تريده عن هذه الطريقة، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

اهمية رفع سكر الدم المنخفض في معظم الأوقات عندما يعاني الناس من انخفاض نسبة السكر في الدم ، يكون ذلك بسبب واحد من ثلاثة أشياء، لم يأكلوا وجبة أو وجبة خفيفة منذ فترة، أو كانوا يأكلون وجبة غنية بالكربوهيدرات أو وجبة خفيفة سكرية، أو كانوا يأكلون وجبة مع القليل من البروتين أو بدونه.

في جميع الحالات، يمكن أن ينخفض مستوى السكر في الدم، ما يجعلك تشعر بالخمول والإرهاق ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى الصداع، والدوخة، والدوار، وحتى الشعور بالارتعاش".

بصرف النظر عن هذه الأعراض، يمكن أن يؤدي انخفاض نسبة السكر في الدم أو نقص السكر في الدم إلى آثار جانبية أكثر خطورة، من خلال تركك دون علاج ، قد تعاني من مشاكل مثل عدم وضوح الرؤية، والتداخل في الكلام، والخدر، والنعاس، إلى جانب صعوبة التركيز والتفكير المشوش، في الحالات الأسوأ، قد يؤدي الاستمرار في تجاهل المستويات المنخفضة إلى تجويع عقلك بسبب عدم الحصول على ما يكفي من الجلوكوز. هذا يمكن أن يؤدي إلى نوبات وغيبوبة.

الهدف هو الحفاظ على نسبة السكر في الدم مستقرة طوال اليوم عن طريق تناول وجبات أصغر ومتكررة تحتوي على كربوهيدرات وبروتين عالي الألياف، يساعد هذا على ارتفاع نسبة السكر في الدم تدريجيًا ثم انخفاضها تدريجيًا مقابل ارتفاع وانخفاض نسبة السكر في الدم.

ما هي قاعدة 15-15 لانخفاض نسبة السكر في الدم؟يعرف مركز السيطرة على الأمراض ( CDC) القاعدة 15-15 على أنها "تناول 15 جرامًا من الكربوهيدرات وفحص نسبة السكر في الدم بعد 15 دقيقة".

إذا اتبعت هذه القاعدة مرة واحدة ومستوياتك لا تزال أقل من 70 مجم / ديسيلتر ، كرر الطريقة بتناول 15 جرامًا أخرى من الكربوهيدرات وانتظر 15 دقيقة أخرى، يمكنك القيام بذلك عدة مرات حسب الحاجة حتى تحقق نطاقًا مستهدفًا صحيًا.

عندما ينخفض مستوى السكر في الدم بشكل كبير، فأنت بحاجة إلى جرعة من السكر للمساعدة في إعادته إلى المعدل الطبيعي، إن استهلاك 15 جرامًا من الكربوهيدرات البسيطة مثل العصير والحلوى ومضغ الفاكهة والكربوهيدرات المصنعة وما إلى ذلك سوف يهضم بسرعة ويمكن أن يساعد في رفع نسبة السكر في الدم، ولكن ، يستغرق الأمر بضع دقائق حتى يحدث ذلك.

أفضل الأطعمة لرفع سكر الدم المنخفضإذا وجد الشخص نفسه يعاني من انخفاض في نسبة السكر في الدم ، فيمكنه استهلاك 15 جرامًا من الكربوهيدرات عن طريق شرب العصير أو تناول وجبات خفيفة من الفاكهة أو الحلوى الصلبة (ما يعادل 15 جرامًا من الكربوهيدرات ) ، أو ما يقرب من ملعقة كبيرة من العسل.