شكرا لقرائتكم خبر عن بحث جديد.. تناول فيتامين ب 12 يقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر مرض باركنسون على ملايين الأشخاص على مستوى العالم، وفقًا لمؤسسة باركنسون بأمريكا، وهى عبارة عن حالة تؤثر على الجهاز العصبي للشخص، والسبب الدقيق لمرض باركنسون غير واضح، ومع ذلك هناك أشياء يمكنك القيام بها لمحاولة منع ذلك ووفقًا لنتائج دراسة تم تقديمها في المؤتمر الدولي لمرض باركنسون واضطرابات الحركة (MDS) 2022، فإن هذا يتضمن الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

شمل البحث نحو 80965 امرأة من دراسة صحة الممرضات و48837 رجلاً من دراسة متابعة المهنيين الصحيين ،طُلب منهم جميعًا الإجابة على استبيان، غطت المعلومات المقدمة العادات الغذائية للمشاركين، وكذلك المكملات المحتملة على وجه التحديد، ألقى القائمون على الدراسة نظرة على استهلاك الفولات وفيتامين ب 6 وفيتامين ب 12.

ثم شارك المشاركون بعد ذلك في استبيانات إضافية كل أربع سنوات لما مجموعه حوالي 30 عامًا، أظهرت المتابعة أن 495 امرأة و 621 رجلاً ممن شاركوا في الدراسات قد تم تشخيصهم بمرض باركنسون.

بعد ملاحظة عوامل أخرى مثل أعمار المشاركين وعادات اللياقة البدنية وجوانب نظامهم الغذائي مثل الكحول ومنتجات الألبان، وجدوا أن أولئك الذين يتناولون المزيد من فيتامين ب 12 لديهم مخاطر أقل للإصابة بمرض باركنسون.

كيف يمكن أن يساعد فيتامين ب 12يشير إلى أن B12 يلعب دورًا مهمًا في هذا المرض المدمر، نظرًا لأننا نعلم أن B12 ضروري لوظيفة الأعصاب المثلى، مستويات الهوموسيستين العالية في البلازما ضارة بوظيفة الدماغ والأعصاب ومن المعروف أن استهلاك فيتامين ب 12 يخفض هذه المستويات، يبدو من المعقول أن فيتامين ب 12 يساعد أعصابنا على العمل بسلاسة ونقل رسائل الدماغ إلى أجزاء أخرى من الجسم.

من الأفضل أن يحصل المرء على B12 من النظام الغذائي ، ولكن هذا غالبًا ما يمثل تحديًا، يوجد B12 في العديد من منتجات اللحوم والألبان، يلاحظ مؤلف الدراسة أن العديد من الأشخاص يحتاجون إلى إضافة فيتامين ب 12 لأننا غالبًا لا نمتصه كما اعتدنا عليه مع تقدمنا في العمر،علاوة على ذلك ، من المعروف أن أي شخص يعاني من أمراض الجهاز الهضمي مثل الاضطرابات الهضمية أو التهاب القولون أو التهاب القولون يكون منخفضًا جدًا في فيتامين ب 12، باختصار ، يستفيد الكثير من الناس من تناول كمية من فيتامين ب 12 عبر المكملات.