شكرا لقرائتكم خبر عن لو ماشى على نظام الصيام المتقطع.. تجنب هذه المشروبات لإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الصيام المتقطع طريقة فعالة لإنقاص الوزن بالنسبة لمعظم الناس، فلا يوجد احتساب السعرات الحرارية، لا قياس للطعام، لا توجد قوائم مكونات محددة، أحد أكثر الأجزاء جاذبية في الصيام المتقطع هو أنه يمكنك أن تأكل ما تريد؛ فقط ليس عندما تريد النهج، الأكثر شيوعًا للصيام المتقطع هو النهج اليومي، حيث تختار فترة تناول الطعام التي تتراوح من ست إلى 12 ساعة والصيام لبقية النهار والليل، تشير لأبحاث إلى أن الأكل المقيّد بالوقت، قد يساعد في تحسين مستويات السكر في الدم وكذلك تنظيم الشهية، بالإضافة إلى تحسين تنظيم الجلوكوز.

يمكن للصيام المتقطع أيضًا زيادة مقاومة الإجهاد وقمع الالتهاب، وفقًا للمعهد الوطني للشيخوخة، على الرغم من أن تنوع الأطعمة لا يقتصر على الصيام المتقطع، فإن أحد الأشياء التي تريد تجنبها أثناء فترة الصيام والحد منها أثناء فترة تناول الطعام هي المشروبات المحلاة بالسكر، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

قهوة الكراميل إن شرب القهوة مع إضافة الكريمة أو السكر أو المنكهات المليئة بالسكر أو غيرها من المشروبات المحلاة بالسكر يجب أن يكون محدودًا بالصيام المتقطع وأن يتم تضمينه فقط خلال وقت تناول الطعام، لتحسين الصحة العامة وفقدان الوزن ، قد يكون اتباع نمط الأكل الصحي العام مع الصيام المتقطع مفيدًا. توصي الإرشادات الغذائية للأمريكيين 2020-2025 بالحد من السكريات المضافة إلى أقل من 10٪ من إجمالي السعرات الحرارية يوميًا.

تحتوي المشروبات المحلاة بالسكر على سعرات حرارية زائدة وسكر مضاف ولكنها تفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة مثل البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية، يمكن أن يساعدك تحقيق أقصى استفادة مما تأكله أو تشربه خلال نافذة الأكل على الشعور بالشبع والرضا ، حتى أثناء فترة الصيام كل يوم.