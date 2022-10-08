شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن تؤدى صحة الأمعاء السيئة إلى خفض المناعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يمض وقت طويل على اعتقاد الناس أن البكتيريا كائن حي متميز يساعد فقط على هضم بعض الأطعمة وليس له علاقة تذكر بصحة الإنسان، ظهرت حقيقة أن البشر لديهم أكثر من 10000 نوع مختلف من البكتيريا في أحشائنا ومليارات من الميكروبات الأخرى إلى النور مؤخرًا، تتوسع المعرفة بالبكتيريا باستمرار نتيجة للتطورات التكنولوجية في الطب، يعتقد الخبراء أن البكتيريا خاصة البكتيريا الموجودة في أمعائنا ، لها دور مهم في مستوى صحتنا وسعادتنا، قد تكون معدتك عاملاً رئيسيًا إذا كنت ترغب في تقوية جهاز المناعة لديك، ويمكن أن يكون للتغييرات في أحدهما تأثير على الآخر، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

أمعاؤك هي موطن لمئات الأنواع المختلفة من الكائنات الحية الدقيقة ، والتي يشار إليها عمومًا باسم ميكروبيوم أمعائك، تشمل هذه الميكروبات البكتيريا والفطريات والفيروسات وأنواع أخرى من الميكروبات، ترتبط بعض البكتيريا بتحسين النتائج الصحية بينما يرتبط البعض الآخر بنتائج صحية أسوأ.



يعتمد نظام المناعة الصحي على ميكروبيوم الأمعاء الذي يحتوي عادةً على مجموعة متنوعة من الكائنات الحية الدقيقة المفيدة، إنه ضروري للتحكم في استجابة جهازك المناعي للعدوى أو التلف مع منعه من مهاجمة أنسجة الجسم السليمة.

يجب الحفاظ على التوازن بين البكتيريا المفيدة والضارة من أجل صحة الإنسان، يتمتع جهازك المناعي والمعدة بفرصة أكبر للدفاع عن الجسم ضد الجراثيم الضارة كلما كان لديك المزيد من الحلفاء إلى جانبك.

جهاز المناعة ضروري للجسم لأنه يحميه من الدخلاء الأجانب والخطرين، يتكون من مجموعة من الأعضاء والبروتينات والخلايا التي تتعاون للدفاع عن الجسم ضد مسببات الأمراض بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والفطريات والسموم، تعمل الخلايا المناعية في جسمك كخط دفاع أول ، حيث تتعرف على أي عناصر يحتمل أن تكون خطرة (بيئية أو مُمْرِضة) قد دخلت الجسم ، وتحددها وتحييدها.

لا يمكن اكتشافه عندما يعمل الجهاز المناعي بشكل صحيح. ومع ذلك ، فإن دفاعاتك تضعف لدرجة أنك غير قادر على القتال عندما تكون غير كافية أو عندما تكون مرهقًا، من المرجح أن تصيبك البكتيريا والفيروسات الانتهازية.

يتفاعل جهازك المناعي ونباتات الأمعاء بطريقة معقدة ومتبادلة، قد تؤثر بكتيريا الأمعاء بشكل مباشر على جهازك المناعي ، بما في ذلك مدى استجابته لأشكال معينة من الالتهاب ، تمامًا كما يمكن أن تؤثر صحة الجهاز المناعي على جودة وظائف الجهاز الهضمي.

أصبحت العلاقة بين جهاز المناعة القوي وميكروبيوم الأمعاء المتنوع مع العديد من الكائنات الحية الدقيقة المفيدة أكثر وضوحًا في البحث، تظهر الدراسات الحديثة كيف يمكن أن تساعد صحة الأمعاء الصحية وبكتيريا الأمعاء في محاربة مسببات الأمراض وتقوية مناعتنا أيضًا.