شكرا لقرائتكم خبر عن من هم الأشخاص المحظور عليهم تناول الجزر؟.. تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجزر يعد من الأطعمة المهمة لجسم الإنسان، فهو يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المميزة والمهمة للجسم، ومنها فيتامين أ ، والكالسيوم، والفسفور، والمغنسيوم، ولذا فتناوله يعد من الحيل الغذائية الرائعة.

ولكن هناك بعض المحاذير التي كشفت عنها وكالة “ نوفوستي” عند تناول الجزر، فكشفت الدكتورة أولجا كورابليوفا، خبيرة التغذية، أن الأمراض التي لا ينصح عند الإصابة بها بتناول الجزر لأنه يصبح ضارا في حالات الإصابة بأمراض الكبد.

وأشارت خبيرة التغذية، إلى أن الجزر يعد من الأغذية المهمة المفيدة لصحة الجلد، والقلب، والأوعية الدموية، كما أنه يعد من الأغذية المهمة والمفيدة لدي الأشخاص الراغبين في التخلص من الوزن الزائد، لأنه منخفض السعرات الحرارية.

ولكن أوضح خبيرة التغذية أن تناول الجزر للأشخاص المصابون بمشاكل في الكبد يتسبب في عدم امكان الجسم من امتصاص الكاروتين، كما أن من بين موانع تناول الجزر الأخرى، هي الأشخاص المصابون بقرحة المعدة والأمعاء وكذلك التهاب جدران الأمعاء الدقيقة، عليهم تجنب تناوله