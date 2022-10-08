شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب إصابتك بنوبة قلبية.. منها البرد القارس والتهاب الأوعية الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرف معظم الناس عوامل الخطر الشائعة للنوبات القلبية، بما في ذلك التدخين والسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وعدم ممارسة الرياضة، وهذه العوامل يمكن أن تزيد من المخاطر لدى أي شخص تقريبًا، ولكن هناك عوامل أو ظروف صحية أخرى أقل شهرة تعرض بعض الأشخاص لخطر النوبة القلبية، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

عوامل غير تقليدية تزيد خطر الإصابة بنوبة قلبية

العواطف الشديدة

أظهرت الدراسات أن كلاً من الغضب الشديد والحزن يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى نوبة قلبية يحدث هذا على الأرجح بسبب الزيادات المفاجئة في معدل ضربات القلب وضغط الدم التي تسببها المشاعر القوية.

نظرًا لأن الكثيرين منا يعانون من هذه المشاعر طوال حياتهم، فمن المرجح أن تؤثر سلبًا على الأشخاص المعرضين بالفعل لخطر الإصابة بالنوبات القلبية بسبب عوامل الخطر التقليدية الأخرى.

هناك حالة تسمى Takotsubo Cardiomyopathy ، والتي قد تشبه النوبة القلبية ، ولكنها مختلفة بعض الشيء.

تميل إلى الحدوث في كثير من الأحيان عند النساء في أوقات الانفعال الشديد وتنتج أعراضًا تشبه النوبة القلبية يمكن أن تسبب ألمًا في الصدر لا يمكن تمييزه عن النوبة القلبية.

قد يكون نتيجة لتشنج الشرايين، ومع العلاج ، غالبًا ما تعود وظيفة القلب إلى طبيعتها بعد بضعة أسابيع.. تظهر الاختبارات اللاحقة بشكل عام القليل من الأدلة على النوبة القلبية أو لا تظهر على الإطلاق

مجهود مفاجئ

يمكن أن تؤدي نوبة من النشاط البدني الشاق المفاجئ إلى نوبة قلبية لدى الأشخاص الذين لا يتمتعون بلياقة بدنية.

يمكن أن يحدث من شيء يبدو غير ضار مثل لعبة كرة السلة الصغيرة ، أو من نشاط شاق للغاية مثل تجريف الثلج.

الأشخاص الذين لم يعتادوا على ممارسة الرياضة ، أو لديهم عوامل خطر تقليدية للإصابة بأمراض القلب ، معرضون لخطر متزايد.

البرد القارس

تؤدي درجات الحرارة الباردة إلى تقلص الشرايين ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم. ادمج هذا مع المجهود البدني ، وقد يكون الضغط أكثر من اللازم بالنسبة لبعض القلوب. كل عام ، يؤدي جرف الثلوج إلى إرسال أكثر من 11000 شخص إلى المستشفى - ما لا يقل عن 7٪ يعانون من مشاكل في القلب.

تناول وجبة دسمة

يمكن أن تؤدي الوجبة الثقيلة في بعض الأحيان إلى نوبة قلبية. لا أحد يعرف بالضبط سبب حدوث ذلك ، لكن تناول الطعام يحول الدم بعيدًا عن القلب ويدفعه نحو الجهاز الهضمي ، وهو ما يمثل مشكلة للأفراد المعرضين للإصابة.

إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بنوبة قلبية ، فمن الجيد الحد من تناول السعرات الحرارية بشكل عام وتجنب الإفراط في تناول الوجبات الكبيرة.

أمراض أخرى

عندما يتم تشخيصك بحالة طبية خطيرة تبدو غير مرتبطة بقلبك ، فقد لا يخطر ببالك خطر الإصابة بنوبة قلبية. لهذا السبب ، غالبًا ما يتم تجاهل دور بعض الأمراض في زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

ومع ذلك ، فإن الأمراض المعروفة بأنها تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية تشمل:

الأمراض الالتهابية ، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة وأي أمراض أخرى يمكن أن تسبب التهابات في الأوعية الدموية.

تسمم الحمل ، الذي يرفع ضغط الدم.

سكري الحمل ، مما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.