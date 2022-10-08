طرق تنحيف الفخدين بدون رياضة

بيروت - نادين محمد - طرق تنحيف الفخذين بدون رياضة الحصول على جسم رشيق والتخلص من دهون الأرداف والحصول على جسم رشيق. إليك وفقاً لموقع stylecraze كيفية التخلص من دهون الفخذ بشكل طبيعي بدون ممارسة أي رياضات عنيفة.

1. طرق تنحيف الفخذين بدون رياضة بسعرات حرارية أقل

إذا كنت تعتقدين أنه يمكنك تقليل الدهون الزائدة من الوركين، فأنت مخطئة فإن التخلص من الدهون الزائدة من جسمك ثم البحث عن طرق لتقليل دهون الورك.

يمكنك تناول الخضار والفواكه النيئة و تجنب الأطعمة السكرية والغنية بالصوديوم والأطعمة المقلية والكاتشب وعصائر الفاكهة المعلبة.

2. طرق تنحيف الفخذين بدون رياضة والتخلص من سموم

الحفاظ على رطوبتك هو أفضل طريقة للتخلص من السموم وزيادة التمثيل الغذائي، يمكنك تناول ما لا يقل عن 3 لترات من الماء كل يوم لرؤية التغيرات الواضحة في وزن الجسم، ويمكنك أيضاً إضافة الأعشاب والتوابل مثل القرفة إلى الماء لجعل الطعم أكثر جاذبية.

3. ماء الليمون

يساعد فيتامين سي الموجود في الليمون على تعزيز المناعة وزيادة عملية التمثيل الغذائي. إليك كيفية تحضير ماء الليمون.

كيفية صنع ماء الليمون

أضيفي عصير نصف ليمونة إلى كوب من الماء بدرجة حرارة الغرفة. يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من العسل و يقلب جيداً ويشرب.

يعد خل التفاح بديلاً رائعاً لليمون ويساعد على إنقاص الوزن و التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ويمكنك تناوله قبل الوجبة بـ30 دقيقة.

الطريقة الأول : أضيفي ملعقة صغيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء بدرجة حرارة الغرفة. يمكنك أيضاً إضافة ملعقة صغيرة من العسل إليها. تقلب جيداً وتناوله أول شيء في الصباح.

الطريقة الثانية: نقع ملعقتين صغيرتين من بذور الحلبة طوال الليل في كوب من الماء. ثم قومي بتصفيته في الصباح وأضيفي خل التفاح وتناوليه.

5. طرق تنحيف الفخذين بدون رياضة باستخدام ملح البحر

هل تعلمين أن الإمساك وسوء الجهاز الهضمي يمكن أن يزيد وزنك قد لا يفيدك شرب الماء فقط إذا كنت تعانين من الإمساك بانتظام. يمكنك استخدام ملح البحر لتطهير أمعائك وتحسين الهضم. استخدمي ملح البحر غير المكرر للحصول على أفضل الفوائد. إليك كيفية تحضير محلول ملح البحر.

كيفية صنع محلول ملح البحر لإنقاص الوزن

الطريقة الأولى - أضيفي ملعقتين صغيرتين من ملح البحر غير المكرر إلى كوب من الماء الدافئ. يقلب ويشرب أول شيء في الصباح.

الطريقة الثانية - أضيفي عصير نصف ليمونة إلى محلول ملح البحر وتناوليه على معدة فارغة.

6. طرق تنحيف الفخذين بدون رياضة باستخدام القهوة

يمكن أن تساعدك القهوة السوداء أو القهوة بدون سكر أو أي كريم على التخلص من الوزن الزائد. تساعد القهوة على قمع الشهية وتجعلك تشعرين بالشبع.

يمكن تناول كوب من القهوة السوداء قبل 30 دقيقة من تناول أي وجبة للحصول على أفضل النتائج. إذا لم تكوني من محبي الكافيين، يمكنك اختيار القهوة الخضراء، التي تحتوي على القليل جداً من الكافيين التي تعزز عملية التمثيل الغذائي وتمنع امتصاص الدهون.

اشربي كوبين من القهوة السوداء، مع 3-4 لترات من الماء، لإنقاص الوزن دون بذل الكثير من الجهد. يمكنك أيضاً تجربة القهوة الخضراء لفقدان الوزن.

المصدر : موقع stylecraze

ملاحظة من "الجميلة" : يجب استشارة الطبيب أو المختص قبل إدخال هذه الأطعمة في نظامك الغذائي .

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