شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. الليمون وصفار البيض لصحة الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصول على شعر ناعم ولامع هو حلم لكل النساء، ولكن استخدام المواد الكيميائية مثل: البلسم الذى يحتوى على مواد صناعية يؤثر على جمال الشعر ويؤدى إلى تساقطه، لذلك يمكنكِ استبدال هذه المواد الصناعية بالوصفات الطبيعية، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام صفار البيض وعصير الليمون لزيادة لمعان الشعر، بحسب موقع "step to health".

خل التفاح من أفضل الوصفات للحصول على شعر لامع وصحي، وبالرغم من رائحته القوية التى تختفى عندما يجف الشعر، إلا إن له فوائد عديدة للحصول على شعر لامع وقوى وصحى، ويمكنكِ تجنب الرائحة تمامًا عن طريق مزج الخل مع بضع قطرات من الزيوت الأساسية مثل: زيت النعناع.

الطريقة:

استخدمِ زجاجة رذاذ مع ملأ ¾ الزجاجة بخل التفاح و ¼ جزء من الماء، واستخدمى الزجاجة برشها على شعرك بعد غسله بالشامبو، ومن الأفضل أن تختارى شامبو لا يحتوي على مواد مثل: البارابين، السيليكونات أو البارافينات فى الشامبو الذى تستخدميه.

وصفة صفار البيض وعصير الليمون

المزج بين البيض وعصير الليمون تساعد على تغذية شعرك والحفاظ على صحته ولمعانه، حيث أن صفار البيض غني بالدهون التي تغذي بصيلات الشعر بعمق، كما يحتوي أيضًا على كمية كبيرة من الفيتامينات (A ، B12 ، B6 ، B2 ، B1 ، D ، E وحمض الفوليك)، مما يجعله مغذيًا لشعرك.

عصير الليمون يعطي شعرك الكثير من اللمعان، ومع ذلك ، لا يمكنك استخدامه بمفرده، لأن ذلك سيؤدي حقاً إلى تقصف أطراف الشعر، لذا يجب الجمع بين صفار البيض وعصير الليمون معاً.

المكونات

1 صفار بيضة

عصير نصف ليمونة

الطريقة

امزجى صفار البيض النيء مع عصير الليمون، ثم ضعى المزيج على شعرك، واتركيه يعمل لبعض الوقت.