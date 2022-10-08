بيروت - نادين محمد - هل يجب عليّ الامتناع عن شرب القهوة، وما هي أهم فوائدها؟ هل يمكن تحضير قهوة تسد الشهية في البيت بطريقة سهلة وسريعة والابتعاد في الوقت نفسه عن أدوية سد الشهية المتواجدة في الأسواق.

وفقاً لموقع هيلث لاين يعتمد ذلك على نوع القهوة التي تقومين بتناولها، فقد يحتوي كوب من القهوة العادية الساخنة المصفاة على أقل من 5 سعرات حرارية، ولا يحتوي على أي دهون. لكن إذا أكثرت من الإضافات على قهوتك، سواء في المنزل أو المقهى، فسيؤدي ذلك لزيادة السعرات الحرارية.

قهوة تسد الشهية

لا بأس بأن تدللي نفسك من وقت لآخر. لكن تذكَّري أن جميع السعرات الحرارية لها تأثير على خطة إنقاص الوزن، حتى تلك الموجودة في السوائل.

تظهر الأبحاث الجديدة أنه إذا كنت ترغبين في قهوة تسد الشهية وتقليل وزن جسمك، فقد يكون من الأفضل لك الالتزام بتناول القهوة منزوعة الكافيين، فقد تعمل القهوة على قمع الشهية، لذلك قد يتناولها الكثير من الناس لفقدان الوزن.

إذا كنت تريدين إنقاص الوزن، فعليك تخطي القهوة المخمرة وتناول مستخلص حبوب البن الأخضر بدلاً من ذلك إذن كيف تعمل القهوة على إنقاص الوزن، وهل يمكن أن تؤثر على مستويات الهرمونات في الدم؟

أكثر المشروبات شعبية بعد الماء

لا يستطيع الملايين منا أن يقولوا لا لهذا الكوب الساخن الذي يحتوي على نسبة عالية من الكافيين. هذه ليست صدمة حقاً، بالنظر إلى أن القهوة هي ثاني أكثر المشروبات شعبية بعد الماء! الكافيين هو المنبه الطبيعي الأكثر استهلاكاً في العالم، حيث يسرع الإشارات التي تنتقل من أدمغتنا إلى أجسامنا.



أفضل قهوة تسد الشهية ..القهوة الخضراء

يمكنك تناول القهوة الخضراء مع وجبة الإفطار أو في أي وقت آخر من اليوم. يمكن أن يكون شربها بعد وجبات الطعام مباشرة مفيداً للتحكم في نسبة السكر في الدم وفقدان الوزن فهي أفضل قهوة تسد الشهية

على الجانب الآخر قد تميل نسبة السكر في الدم إلى الارتفاع عند تناول وجبات غنية بالكربوهيدرات وشرب القهوة الخضراء يمكن أن يكون مفيداً في منع ذلك.

يمكنك تحضير القهوة الخضراء مثل تحضير القهوة السوداء. أضيفي القرفة أو العسل لإضافة المزيد من النكهة إلى قهوتك.

المصدر : موقع هيلث لاين

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل إدخال القهوة إلى نظامك الغذائي

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