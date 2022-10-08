8 أطعمة ومشروبات شائعة تخفي سكر أكثر مما تعتقد

بيروت - نادين محمد - إذا كنت مصاباً بالسكري، فهناك أطعمة عديدة يجب التوقف عن تناولها، فهي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر والكربوهيدرات، وتؤدي إلى الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب إذن، ما هي الأطعمة التي يجب تجنبها مع مرض السكري؟ إليك أبرزها وفقاً لموقع stylecraze.

1. زبادي قليل الدسم

الزبادي مفيد لصحة أمعائك. يساعد في إنتاج بكتيريا الأمعاء الجيدة، ويساعد على تحسين الهضم.

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن اللبن أو اللبن قليل الدسم أفضل من الحليب كامل الدسم. هذا ليس صحيحاً. يحتوي الزبادي قليل الدسم على سكر ونكهة مضافة لجعله مذاقاً جيداً مثل الزبادي كامل الدسم. اختاري النوع الأخير للحصول على الفوائد.

2. صلصة باربيكيو

تستخدم صلصة الباربكيو عادة في تتبيل اللحوم والخضروات، كما أنها تحظى بشعبية كبيرة، ويمكن أن تحتوي ملعقتان كبيرتان من صلصة الباربكيو على ما يصل إلى 16 جم من السكر المضاف .

3. المشروبات الرياضية

يجب على مرضى السكري تجنب المشروبات الرياضية التي تحتوي على السكر، فقد يتم تناول المشروبات الرياضية في الغالب من قبل الرياضيين أو أولئك الذين يمارسون الرياضة بقوة. هذه المشروبات مخصصة خصيصاً لنخبة الرياضيين والذين يحتاجون إلى طاقة متوفرة بسهولة على شكل جلوكوز.

لكن في الآونة الأخيرة، يتم أيضاً تسويق المشروبات الرياضية بين المراهقين كوسيلة لتغذية أجسامهم. ومع ذلك، لا توجد معلومات تفيد بأن المشروبات الرياضية محملة بالسكر وفي المقابل أظهرت الدراسات أن تناول المشروبات الرياضية تزيد من مؤشر كتلة الجسم لدى كل من الذكور والإناث .

4. عصائر الفاكهة المعبأة والصودا

عصائر الفاكهة المعبأة منخفضة في الألياف والمعادن والفيتامينات. علاوة على ذلك، قد تحتوي على سكر مضاف ونكهات وألوان صناعية، فقد تحتوي على 150 سعرة حرارية، معظمها يأتي من السكر المضاف .

قد يكون صنع العصير الطازج في المنزل أمراً مثالياً. يمكنك الحصول عليها دون إضافة السكر. يمكنك أيضاً استبدال الصودا بمشروبات التخلص من السموم أو عصائر الفاكهة.

5. الشاي المثلج

يجب على مرضى السكري تجنب الشاي المثلج فهو يحتوي على سعرات حرارية عالية ويزيد من نسبة السكر، وكلاهما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الإنسولين.

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الشاي المثلج إلى تكوين حصوات أكسالات في الكلى.

إذا كنت تحبين الشاي، فاختاري الشاي العادي واشربيه بدون سكر. يمكنك أيضاً تحضير الشاي المثلج في المنزل باستخدام الشاي والليمون والعسل والفواكه والأعشاب عالية الجودة.

6. ألواح جرانولا

الجرانولا أو ألواح الحبوب مصنوعة من الشوفان. لكنها ليست صحية مثل الشوفان العادي. تحتوي هذه الألواح على سكر مضاف، وتحتوي أيضاً على العسل والمكسرات والفواكه المجففة، والتي يمكن أن تزيد من السعرات الحرارية التي تتناولها.

7. الفواكه المجففة والمعلبة

الفواكه المجففة والمعلبة لذيذة. ومع ذلك، يتم حفظ الفواكه المعلبة في شراب السكر؛ لذا عليك تناول الفواكه الطازجة بدلاً من الأنواع المجففة أو المعلبة. هذا يقلل من تناول السكر، ويقلل من حمل السعرات الحرارية.

8. الكيك والمعجنات والدونات

يجب على مرضى السكري تجنب الحلويات السكرية، فقد تعمل هذه الأطعمة السكرية على تحسين مزاجك؛ لأنها تمنحك نسبة عالية من السكر. لا تحتوي الكعك والمعجنات والدونات على سكر إضافي فحسب، بل إنها مصنوعة أيضاً من الدقيق المكرر والمكونات عالية الدهون التي لا تفيد صحتك.

المصدر : موقع stylecraze

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تناول هذه الأطعمة والمشروبات .

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