شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أعراض حساسية الحليب عند الكبار وعلاجها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حساسية الحليب من أكثر أنواع حساسية الغذاء انتشاراً، وبالرغم من أنها تنتشر بشكل كبير بين الأطفال والرضع إلا إنها أيضاً تصيب الكبار والبالغين، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض حساسية الحليب عند الكبار، بحسب موقع "Live strong".

يحتوي الحليب على الماء والبروتينات والمعادن والدهون والكربوهيدرات (اللاكتوز هو سكر اللبن). أولئك الذين لديهم حساسية من الحليب لديهم رد فعل تحسسى على البروتينات الموجودة فى حليب البقر.

وعلى الرغم من أنه أكثر شيوعاً عند الرضع والأطفال، يمكن للبالغين تطوير حساسية تجاه الحليب في الثلاثينيات والأربعينات من العمر، وفقًا لموقع Allergy Escape، ويمكن للأعراض التي يسببها حساسية الحليب أن تؤثر على الجلد والجهاز الهضمي والتنفسي.

اعراض حساسية الحليب عند الكبار

طفح جلدي

يمكن أن تحدث أعراض حساسية الحليب في غضون دقائق من تناول منتج يحتوي على الحليب، وغالباً ما يظهر طفح جلدي على الجلد حول الفم أولاً ثم يحدث في جميع أنحاء الجسم.

ويظهر الطفح الجلدي باللون الأحمر وبشكل يشبه خلايا النحل أو قد يكون مجرد بقع من الجلد الجاف الأحمر مشابهة للإكزيما الجلدية.

الانزعاج المعوي أو ألم فى المعدة

كثير من الناس غالبا ما يخلطون حساسية الحليب مع عدم تحمل اللاكتوز، وعلى الرغم من أن كلا الحالتين يمكن أن تسبب عدم ارتياح معوي، إلا أن عدم تحمل اللاكتوز يعتبر مشكلة في الجهاز الهضمي، في حين أن حساسية الحليب هي استجابة مناعية.

وبالنسبة لهؤلاء الذين لديهم حساسية للحليب، فإن جسمهم يرى بروتينات الحليب كغزاة أو أعداء، وتهاجمهم خلايا الدم البيضاء وتنتج أجسام مضادة ضدهم، ويطلق الجسم مواد كيميائية تسمى الهيستامين، والتي تسبب أعراض الحساسية.

وحساسية الحليب تسبب الألم المعوي والانتفاخ فى البطن، كما قد يحدث الغثيان والقيء أيضاً.

مشكلة في التنفس

بالنسبة لمن لديهم حساسية من الحليب، عندما يتم تناول بروتينات الحليب، يستجيب نظام المناعة في الجسم، وهذا يسبب التهاب في الجيوب الأنفية، ويؤدي الالتهاب إلى إفراط في إنتاج المخاط، مما يؤدي إلى الأعراض الشائعة لانسداد الأنف وسيلانه.

كما إن التهاب القصبة الهوائية والشعب الهوائية (الأنابيب التي تؤدي إلى الرئتين) يمكن أن يعوق تدفق الهواء ويخلق صعوبة في التنفس، ويمكن أن تشمل الأعراض الأزيز، والسعال والربو.

صدمة الحساسية أو الحساسية الشديدة

هو رد فعل حساسية خطيرة يمكن أن يهدد الحياة، وعلى الرغم من أن صدمة الحساسية تحدث بشكل نادر فى حساسية الحليب، ولكنه يمكن أن يحدث.

وعندما يهاجم نظام المناعة في الجسم بروتينات الحليب، يمكن أن تؤدي كمية كبيرة من المواد الكيميائية التي يتم إطلاقها في الجسم إلى حدوث صدمة.

وتشمل الأعراض انخفاضًا مفاجئًا في ضغط الدم، وتضيق مجرى الهواء، ونبض ضعيف سريع، وطفح جلدي، وغثيان، وتقيؤ.

ولأن الحليب موجود في العديد من الأطعمة المختلفة، وغالبا ما يكون من الصعب تحديد ما إذا كان يحتوي على بروتينات الحليب، إذا كان لديك حساسية من الحليب قد ينصحك طبيبك بأن يكون معك دائماً دواء يحتوى على مادة Epinephrine لمكافحة أعراض الحساسية المفرطة مع ضرورة الذهاب لمستشفى عند حدوث حساسية مفرطة.