شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول بعض الحبوب يسبب أمراض القلب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تناول الحبوب يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب؟..نشرت وكالة “لينتا. رو”، دراسة جديدة كشفت نتائجها أن بعض الحبوب يمكن ان تساهم في الإصابة بأمراض القلب.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع “HEALTHLINE” الذي أكد أن الاهتمام بنوعية الطعام المتناول والغني بالعناصر الغذائية المهمة والمفيدة وقليلة السعرات الحرارية، تعد من أهم النصائح التي تحفاظ علي صحة القلب، كما أن تناولك لحبوب الأوميجا3، لديها أيضا دور كبير في تقوية صحة القلب، بالإضافة إلي ممارسة التماريين الرياضية المختلفة.

وقد شارك في هذه الدراسة 2099 شخصا يعانون من نقص تروية القلب، وكان متوسط أعمار الرجال المشاركين فوق الـ 60 عاما والنساء فوق الـ 70 عاما، كما شارك في هذه الدراسة 1168 شخصا لا يعانون من مشاكل في القلب.

وطرح الباحثون على جميع المشتركين في هذه الدراسة أسئلة عن نظامهم الغذائي وبصورة خاصة عن كمية الحبوب الكاملة والمعالَجة التي يتناولونها، واتضح بعد تحليل النتائج وتعديلها، أن الأشخاص الذين يستخدمون بصورة منتظمة الحبوب المعالَجة، كالدقيق لديهم الاستعداد للإصابة بمرض نقص تروية القلب.

وأن إدراج الحبوب الكاملة في النظام الغذائي يساعد بشكل ملحوظ في تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب، ومنها الشوفان والقمح، وبذور النباتات، ولذا حافظ علي صحة قلبك بتناول هذه الأغذية أي الحبوب الكاملة.