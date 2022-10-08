أستاذ أورام: الدولة وفرت العلاجات الحديثة للسرطان على نفقة الدولة

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور رامي غالي أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس، أن العلاجات الموجهة والحديثة موجودة فى التأمين الصحى، ونفقة الدولة طبقا للمبادرات الرئاسية، كما أن العلاج متوفر والخبرات الطبية موجودة فى جميع مراكز الأورام الحكومية والمستشفيات الجامعية المنتشرة فى محافظات مصر لعلاج مرضى السرطان مجانا، كلها متوافرة على مستوى مصر كلها والخبرات متوافرة فى جميع مصر وعلى المريض أن يتوجه للحصول على أفضل خدمة طبية.

وقال على هامش المؤتمر الدولى العربى الأفريقى لعلاج الأورام المنعقد حاليا بالقاهرة، إن هناك وسائل حديثة فى علاج سرطان الثدى، موضحا إن العلاج الكيميائى مع العلاج المناعى قبل الجراحة، وخاصة فى الأورام التى يصل حجمها إلى 2 سم أو ثلاثية السلبية التى لا تستجيب لأى علاج، يستجيبوا جدا لهذا النوع من العلاج عندما نبدا بعلاج كيميائى ومناعى فى البداية بحيث يمكن تصغير حجم الورم وعمل جراحة تحفظية وبالتالى نصل الى نسب شفاء عالية جدا أعلى بكثير وخصوصا فى علاج سرطان الثدى ثلاثى السلبية الذى لا يستجيب لاى علاج والتى لا تستجيب للعلاج الهرمونى أو العلاج الموجه.

وينصح، أى شخص يعانى من أعراض السرطان ألا يذهب مباشرة لطبيب الأورام بل يذهب إلى طبيب الأسرة أو طبيب الباطنة حتى يساعدنا فى اكتشاف الورم مبكرا، مضيفا، مضيفا، إن السيدة التى لديها ورم بالثدى نطمئنها" مش كل كتلة هى ورم"، موضحا، إن الكشف المبكر يقى من العلاج، والكشف المبكر يؤدى إلى نسب شفاء عالية ويمكن عمل جراحة تحفظية، وقد لا نحتاج الى علاجات وقائية فيما بعد،مؤكدا، إن الكشف المبكر يقى من العلاج ويحسن نسب الشفاء والاستجابة للعلاج.

من جانبه قال الدكتور بيلو أبو بكر محمد رئيس المنظمة الأفريقية للأبحاث والتدريب السابق، استشارى علاج الأورام بالمستشفى الوطنى بنيجيريا، انه تم التحدث عن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى فى نيجيريا وجئنا فى المشاركة فى المؤتمر من أجل التعاون بين الأطباء المصريين للتعاون واكتساب الخبرات المصرية فى مجال الأورام ، موضحا، إن هناك تعاون لتدريب عدد من الأطباء الأفارقه فى مصر. \

يذكر أن المؤتمر شارك فيه عدد من الأطباء من الدول الأفريقية والعربية فى مجال الأورام.