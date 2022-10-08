شكرا لقرائتكم خبر عن عرض غريب يظهر عليك يشير إلى مرحلة متقدمة من سرطان المثانة.. اعرف أكتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وكالة "نوفوستي" تقرير يوضح أن بعض الأشخاص يعانون من تورم في الساقيين بشكل مستمر، مما أفاد أن هذا العرض قد يكون علامة علي الإصابة بمرحلة متقدمة من السرطان الذي يصاب به الكثيرون وهو سرطان المثانة.

وحول ذلك حذر الدكتور جيريمي اوتس أخصائي أمراض المسالك البولية، من الإصابة أو ظهور تورم الساقين لأنه قد يشير إلى مرحلة متقدمة من سرطان المثانة، التي تبداء عندما تصبح خلايا بطانة المثانة تبدأ بالنمو والتكاثر دون حسيب أو رقيب، وهناك بعض الأعراض التي تنذر بالمرض، يجب الانتباه لها حتي لا يتمكن من الجسم ويعرضه للكثير من المضاعفات.

وأضاف أخصائي المسالك البولية، أن غالبية الأشخاص المصابين بسرطان المثانة تكون الإصابة سطحية، والخلايا تبقى على بطانة المثانة أي علي الغشاء المخاطي، ولا تتوغل إلى داخل النسيج.

وأشار، أنه يمكن تقسيم الأورام الخبيثة حسب درجتها من منخفضة إلي عالية، ولذا فالأورام السطحية تكون منخفضة الدرجة نادرا ما تكون خطيرة، مع أنها يمكن أن تسبب أعراضا مزعجة، أما الأورام عالية الدرجة، فتتميز بخطر الإصابة بالمرض وتطوره، إلى سرطان المثانة الغازي للعضلات وهذا يتطلب علاجا فوري وحازم حتي لا يتعرض المصاب للمضاعفات الخطيرة، ولذا يجب الانتباه إلى بعض الأعراض التي من بينها ظهور الدم في البول، تكرر التبول، مع الشعور بالألم والحرقة أثناء التبول، وكذلك ألم في اسفل الظهر أو البطن.

كما أن تورم الساقين يشير إلى مرحلة متقدمة من سرطان المثانة، وهذا يحصل بسبب ضعف عملية إخراج السوائل من الجسم، ولذا يجب الذهاب للطبيب عند ظهور هذه الأعراض.