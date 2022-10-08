شكرا لقرائتكم خبر عن غير في رائحة الفم.. أعراض غير متوقعة تعني إصابتك بأمراض الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وكالة “ نوفوستي “، أن هناك بعض الأعراض الغير متوقعة التي تظهر علي الأشخاص المصابون بأمراض الكبد المختلفة، فقد يتشتت الأمر علي الأشخاص بسبب غموض الأعراض.

وحول ذلك، أعلن أطباء بريطانيون، أن رائحة الفم الحلوة أو الكريهة، قد تشير إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني، فهذه الأعراض قد تكون أحد أعراض الإصابة بمرض الكبد الدهني وهو تغير الرائحة المنبعثة من الفم، حيث أن رائحة النفس تصبح كريهة أو حلوة.

وأوضحت الوكالة أن بعض الأشخاص الذين ينبعث منهم رائحة الفم الكريهة أو الحلو قد أيضا يشير ذلك إلي إصابتهم بأمراض مزمنة أخري، ولذا يجب توخي الحذر، والتعرف علي حقيقة الإصابة، لأنها قد تكون علامة علي الإصابة بأمراض المسالك البولية أو الجهاز التنفسي.

ووفقا للأطباء، فتكمن خطورة أمراض الكبد في أنها تضعف الاستجابة المناعية للعدوى المرضية، وغالبا ما يعاني الأشخاص المصابين بأمراض الكبد من امراض المسالك البولية أو امراض الجهاز التنفسي.

وأوضح التقرير، أن هناك بعض الأعراض الخطر التي تظهر علي الأشخاص الذين الذين يعانون من مشاكل في الكبد، ومنها ارتفاعش اليدين، وتهيج العصبي، والتشنجات، والشعور بالخمول والرغبة في النعاس.