شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الآثار الجانبية للعلاج بالأنسولين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب على العديد من مرضى السكري تناول الأنسولين للبقاء في صحة جيدة، ومع ذلك ، يمكن أن يسبب العلاج بالأنسولين مجموعة من الآثار الجانبية، والأنسولين هو هرمون يساعد على تنظيم كمية السكر أو الجلوكوز في الدم، و له نظير يسمى الجلوكاجون ، وهو هرمون يعمل بالطريقة المعاكسة، وفقا لما نشره موقع medicalnewstoday

ويستخدم الجسم الأنسولين والجلوكاجون للتأكد من أن مستويات السكر في الدم لا ترتفع أو تنخفض بشكل كبير وأن الخلايا تتلقى ما يكفي من الجلوكوز لاستخدامها في الطاقة، وعندما يكون مستوى السكر في الدم منخفضًا جدًا ، يفرز البنكرياس الجلوكاجون ، مما يتسبب في إفراز الكبد للجلوكوز في مجرى الدم، و ومع ذلك ، قد يحتاج مرضى السكري إلى تناول الأنسولين التكميلي للمساعدة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن المعدل الطبيعي.

الآثار الجانبية والمخاطر

يحتاج الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 1 إلى تناول الأنسولين، ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية، وتعتمد الآثار الجانبية التي قد يعاني منها الشخص على نوع الأنسولين الذي يتناوله، وتشمل الآثار الجانبية الشائعة ما يلي:

زيادة الوزن الأولية عندما تبدأ الخلايا في امتصاص الجلوكوز

طفح جلدي أو نتوءات أو تورم في موقع الحقن

القلق أو الاكتئاب

سعال عند تناول الأنسولين المستنشق

نقص السكر في الدم عند تناول الأنسولين

تتسبب حقن الأنسولين بخلايا الجسم في امتصاص المزيد من الجلوكوز من مجرى الدم، و نتيجة لذلك ، قد يؤدي تناول الكثير أو إعطاء حقنة في الوقت الخطأ إلى انخفاض مفرط في نسبة السكر في الدم.

وإذا انخفض مستوى السكر في الدم بشكل كبير ، فقد يعاني من أعراض ، مثل:

دوخة

مشكلة في التحدث

إعياء

ارتباك

جلد شاحب

التعرق

ارتعاش العضلات

تشنج

فقدان الوعي