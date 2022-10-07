شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طرق فعالة للتخلص من الزغطة.. أبرزها الماء المثلج والان مع تفاصيل الخبر
تحدث الزغطة بسبب التشنجات اللاإرادية للحجاب الحاجز، وهي عضلة تلعب دورًا مهمًا في التنفس نظرًا لعدم سيطرة الحجاب الحاجز، نشعر بضيق في التنفس ناتج عن هذه العملية.
يمكن أن يكون سبب الزغطة لأسباب مختلفة مثل الأكل أو الشرب بكثرة أو بسرعة كبيرة أو استهلاك الكحول أو المشروبات الغازية والتوتر وحتى الشعور بالعواطف الشديدة مثل الإثارة.
إذا استمرت الزغطة لأكثر من 48 ساعة ، فإنه يتطلب عناية طبية ولكن هذا ليس هو الحال عادة.
تستمر الزغطة لبضع دقائق فقط في معظم الحالات، وهناك طرق لإيقافها ببعض العلاجات المنزلية.
يمكنك أن تصدم الشخص الذي يعاني من الزغطة بالتسلل إليه وإعطائه ذعرًا بسيطًا أو يمكن لأي شخص أن يشاهد شيئًا ممتعًا، ما تفعله كل هذه الأفعال هو كسر نمط الزغطة ويسمح لك بالتشتت، وتعمل مثل هذه الإجراءات على مقاطعة الإشارات التي تسبب رد الفعل ، وبالتالي ، يمكنك إيقاف الزغطة.
نظرًا لأن الزغطة تحدث نتيجة عمل الحجاب الحاجز ، فإن تجربة تقنيات التنفس المختلفة غالبًا ما تكون مفيدة من بين هذه الطرق التنفس في كيس ورقي أو حبس أنفاسك لمدة 10 ثوانٍ. تعمل تقنيات التنفس هذه على زيادة مستوى ثاني أكسيد الكربون في الدم، وهذا يمكن أن يوقف الزغطة.
يساعد شرب الماء المثلج على استرخاء عضلاتك التي تتشنج وتسبب الزغطة، ويسمح الماء الجليدي للحجاب الحاجز بالاسترخاء وإيقاف التشنج اللاإرادي الذي يوقف الزغطة تلقائيًا.