3 طرق فعالة للتخلص من الزغطة.. أبرزها الماء المثلج

القاهرة - سامية سيد - الزغطة مشكلة صغيرة مزعجة يمكن أن تؤثر عليك، وعلى الرغم من أن الزغطة ليست مشكلة خطيرة، إلا أنها مزعجة للغاية، لذلك نقدم بعض طرق العلاج الذاتي التي يمكن أن تساعدك على التخلص من الزغطة، بحسب موقع "Health". ما الذي يسبب الزغطة؟

تحدث الزغطة بسبب التشنجات اللاإرادية للحجاب الحاجز، وهي عضلة تلعب دورًا مهمًا في التنفس نظرًا لعدم سيطرة الحجاب الحاجز، نشعر بضيق في التنفس ناتج عن هذه العملية.

يمكن أن يكون سبب الزغطة لأسباب مختلفة مثل الأكل أو الشرب بكثرة أو بسرعة كبيرة أو استهلاك الكحول أو المشروبات الغازية والتوتر وحتى الشعور بالعواطف الشديدة مثل الإثارة.