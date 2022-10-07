شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف كيف ساهم تحدى "دلو الثلج" فى مواجهة مرض مناعى مزمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت "جمعية التصلب اللويحى" في الولايات المتحدة، عن المساهمة الإيجابية التي وفرها تحدى "دلو الثلج"، الذى انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي في عام 2014، وقالت الجمعية، إن مقاطع الفيديو الخاصة بتحدى "دلو الثلج"، ساعدت كثيرا فى الوصول إلى علاج مبدئي، لأكثر من مليوني مصاب بالتصلب اللويحى حول العالم.

وأضاف التقرير حسبما نشر موقع boingboing أن هذا التحدى أسهم في جمع أكثر من مليوني دولار أمريكى، خصصت لتمويل 130 مشروعا بحثيا في 12 دولة، بالإضافة إلى تجربة 40 علاجا محتملا قيد التطوير. ومن أبرز العلاجات التي استفادت من التمويل المجمّع من تحدي "دلو الثلج"، مركب طبي وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ويُدعى AMX0035، ولا يعتبر الدواء الجديد علاجا نهائيا لمرض التصلب اللويحي، لكنه يُبطئ تأثيراته ومضاعفاته.

لكن ما هو تحدى الثلج؟، فى عام 2014، احتفت منصات التواصل الاجتماعي بالعديد من المقاطع التي صوّرت أشخاصا يسكبون ماءً مع جليد من دلو على أجسامهم، عرفت هذه المقاطع بتحدي "دلو الثلج" تعبيرا عن التضامن مع مرضى التصلّب العصبي المتعدد أو ما يعرف بالتصلّب اللويحي، ونشر أكثر من 17 مليون شخص مقاطع فيديو للتحدي، بما في ذلك مئات المشاهير والرياضيين والسياسيين، ودعم التحدي أبحاث المرض الذي يعانيه أكثر من 2.5 مليون شخص في العالم.