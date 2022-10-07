بيروت - نادين محمد - اعجبتني كثيراً تجربتي مع رجيم التمر والدجاج والليمون. فهي تقوم على تناول اصناف لذيذة وذات نكهة مميزة كما انها تمد الجسم بالمغذيات وتساعد في الوقت نفسه على حرق الدهون وتخسيس الوزن بسرعة. ولهذا حرصت على تعلم كيفية تطبيقها بطريقة صحيحة وتمكنت من تحقيق النتيجة التي اريد. فمن خلال تجربتي مع رجيم التمر والدجاج والليمون تمكنت من خسارة 5 كيلوغرامات في اسبوع واحد.

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قبل ان ابدأ تجربتي مع رجيم التمر والليمون والدجاج قرأت بعض المعلومات عن مكوناته ووجدت انها مفيدة جداً وخصوصاً في ما يتعلق بخسارة الوزن ونحت الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة.

التمر

- يحتوي على نسبة مرتفعة من الالياف. وهذا يعني ان تناوله يساعد على تعزيز عملية الهضم. وهذا ما ساعدني فعلاً على التخلص من مشكلة الامساك والغازات والنفخة المزعجة.

- يحتوي على المعادن الضرورية وخصوصاً الحديد والمغنيزيوم.

- يمكن تناوله ان يساعد على تحسين صحة العظام.

- يساهم هذا ايضاً في الحفاظ على مستوى كوليسترول طبيعي في الدم. وهذا يعني انه يحمي صحة القلب والشرايين.

- يساعد على الحد من الشعور بالجوع وخصوصاً في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

- يمد الجسم بالطاقة بسبب احتوائه على السكريات مثل الغلوكوز والفركتوز.

- تحتوي كل حبة تمر على 26 سعرة حرارية.

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- يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية.

- يساعد تناوله على تخليص الجسم من السموم التي تتجمع فيه لأسباب مختلفة.

- يساعد على التخلص من الوزن الزائد عن طريق حرق الدهون التي تتراكم في مناطقه المختلفة.

- من المفيد تناول عصيره مع الماء قبل الفطور لأن هذا يعزز فرص خسارة الوزن، خصوصاً انه يحتوي على الكثير من الفيتامين C ومضادات الاكسدة الفعالة.

برنامج الرجيم

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من اجل نجاح تجربتي مع رجيم التمر والدجاج والليمون حرصت على تطبيق برنامجه بطريقة صحيحة والتزمت بهذه القواعد.

الايام 1 و3 و5 و7

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قبل الفطور. كوب من الماء الدافئ مع بضع نقاط من عصير الليمون.

بعد 30 دقيقة. 5 حبات تمر، كوب من الحليب قليل الدسم من دون سكر او من اللبن الزبادي غير المحلى مع الفواكه.

الساعة 10 صباحاً. حبتان من التمر مع كوب من اللبن الزبادي غير المحلى.

الساعة 12 حبتان من التمر مع طبق صغير من الدجاج المشوي من دون دهون وطبق من السلطة الخضراء المشكلة.

الساعة 5 من بعد الظهر. 4 حبات من التمر، كوب من اللبن الزبادي او الحليب غير المحلى قليل الدسم.

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الايام 2 و4 و6

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قبل الفطور. كوب من الماء الدافئ مع القليل من عصير الليمون.

بعد 30 دقيقة. 5 حبات من التمر، كوب من الحليب او من اللبن الزبادي قليل الدسم ويمكن اضافة بضع قطع من الفاكهة.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، طبق من السلطة المشكلة.

العشاء. بيضة مسلوقة او قطعة صغيرة من الدجاج المشوي من دون دهون مع طبق من الشوربة الخالية من الدهون وقطعة صغيرة من الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة. ويسمح هذا الرجيم بتناول القهوة او الشاي من دون سكر مرة يومياً. كما انه يقضي بشرب ليترين من الماء وبممارسة الرياضة بانتظام. وهكذا ساعدتني تجربتي مع رجيم التمر والليمون والدجاج على فقدان 5 كيلوغرامات من وزني الزائد في اسبوع واحد.





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