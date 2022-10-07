أهم 7 أسباب لنحافة الجسم وطرق لزيادة الوزن بشكل صحي

بيروت - نادين محمد - مشكلة النحافة مشكله تعاني منها الفتيات والسيدات نظرا ً لعدم عثورهم على الملابس المناسبة .مشكلة النحافة الشديدة ناتج عن عدة اسباب والتي منها عوامل وراثية او إتباع نظام غذائي صحي.



اسباب نحافة الجسم :

• وجود مشاكل في الإمتصاص المختلفة.

• إنخفاض الشهية للأكل.

• الاكتئاب والتوتر وغيرها.

• وجود مشكلة في الغدة الدرقية مع زيادة نشاطها.

• عدم تناول الطعام الغني بالفيتامينات والكالسيوم.

• الإصابة بالأمراض.

• كثره الحركة.

نصائح لزيادة الوزن بشكل صحي :



. تناول البروتينات بكثرة.

. وضع كمية من التوابل والبهارات فى الأكل لفتح الشهية.

. كثره تناول الكربوهيدرات لما تحتويه من سعرات حرارية مثل الأرز.

. عدم شرب الماء قبل الطعام فالماء يعمل على أمتلاء المعدة.

. تناول الحليب فهو يحتوي على الدهون والكربوهيدرات والبروتينات والفيتامينات والمعادن والكالسيوم.

. تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية مثل المكسرات و زبدة الفول السوداني والفواكة المجففة.

وصفات لزيادة الوزن بشكل صحي :



• الزبدة والسكر:

المكونات :

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة زبدة .

طريقة التحضير:

. نمزج المكونات جيدا.

. مراعاة تناولها يومياً على معدة فارغة قبل وجبة الغداء.

. نكرر الوصفة لمدة ثلاث اسابيع.

• الموز باللبن:



المكونات:

حبة من الموز.

كوب من اللبن.

طريقة التحضير:

. نخلط المكونات معاً في الخلاط.

. يتم تناول المشروب بشكل يومي مرتين.

• زيت الزيتون والحلبة:

المكونات

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

3 ملعقة كبيرة حلبة .

طريقة التحضير:

. نموذج كميات متساوية من زيت الزيتون والحلبة المطحونة .

. يتم اخد الخليط مرتين في اليوم .

• الخميرة والعسل :



المكونات:

3 ملاعق صغيرة من الخميرة .

كوب و نصف من الحليب المغلي.

3 ملاعق من العسل.

طريقة التحضير:

. نخلط المكونات جيداً.

. يتم تناول المشروب مرتين في اليوم.

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