مشروبات تساعد على حرق دهون البطن بسرعة

بيروت - نادين محمد - وفقاً للكثير من خبراء التغذية، بعض الأغذية والمشروبات من شأنها أن تساعد على حرق دهون الجسم، من بينها الدهون التي تتراكم في البطن والأرداف، وذلك لامتلاكها خصائص تحفز عملية التمثيل الغذائي، أو ما يعرف بعملية الأيض.

ليس هذا فحسب، بعض من هذه المشروبات والتي يطلق عليها مصطلح الديتوكس Detox تساهم في طرد السموم من الجسم، تنقيه وتمنحه شعوراً بالشبع، ما يسهل من عملية فقدان الوزن وحرق الدهون.

الماء لحرق دهون البطن



يتصدر الماء قائمة المشروبات التي تساعد على حرق دهون الجسم، وتحديداً دهون البطن، فهو يكبح الشهية ويعزز الشعور بامتلاء المعدة بين الوجبات. تناول الماء قبل الوجبات يقلل من كمية الطعام المتناولة، وبالتالي السعرات الحرارية.

الماء الدافىء والليمون لحرق دهون البطن

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إضافة قطرات من الليمون إلى الماء الفاتر يساعد في التخلص من دهون البطن والأرداف، كما يعمل هذا المزيج الذي يحتوي على إنزيمات هضمية على تحسين أداء وظائف الكبد.

الطريقة

• يوضع كوب من الماء على النار حتى يصبح دافئاً.

• يضاف له عصير ½ ليمونة.

• يقلب المزيج ويتم تناوله على معدة فارغة يومياً ولمدة شهر.

خل التفاح لحرق دهون البطن



خل التفاح يساعد على حرق دهون البطن، يحسن عمليات الأيض، يكبح الشهية ويسرع عملية هضم الطعام.

الطريقة

يمكن الاستفادة من خل التفاح لحرق دهون البطن من خلال التطبيق الموضعي، وذلك بمزج كوب من خل التفاح مع ملعقة من مسحوق الزنجبيل أو الطازج المبشور، تدلك منطقة البطن بالمزيج، أيضاً من خلال

تناول هذا المشروب يومياً بعد تناول الوجبات.

• يمزج كوب من الماء مع ملعقتين كبيرتين من خل التفاح، ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون، ملعقة كبيرة من العسل وملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

• يتم تناول كوب من هذا المشروب مع أو بعد الوجبات يومياً.

الزنجبيل لحرق دهون البطن



الزنجبيل من التوابل الحريفة التي ترفع درجة حرارة الجسم، ما يساعد في القضاء على دهون الجسم، خاصة تلك المتراكمة في منطقة البطن، كما أن مشروب الزنجبيل الساخن يمنع إنتاج هرمون الكورتيزول Cortisol المتسبب في زيادة الوزن.

الطريقة

• يوضع كوب من الماء مع ½ ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور على النار حتى الغليان.

• يرفع عن النار ويترك حتى يختمر لمدة 5 دقائق.

• يمكن إضافة القليل من العسل للتحلية.

• يتم تناول مشروب الزنجبيل لحرق الدهون قبل الوجبات أو بعدها.

القرفة والتفاح لحرق دهون البطن



بينت الدراسات الطبية الحديثة أن القرفة وبالرغم من أنها لا تساعد على حرق الدهون بطريقة مباشرة، مثل تسريع معدل التمثيل الغذائي وما شابه، إلا أنها تفعل ذلك بطريقة غير مباشرة عن طريق تنظيم مستوى السكر في الدم وزيادة حساسية الأنسولين. أما التفاح، خاصة الأخضر منه، فعال في حرق دهون الجسم، وتحديداً دهون البطن، لاحتوائه على كميات كبيرة من الألياف الغذائية التي تساعد على امتلاء المعدة والشعور بالشبع لفترات طويلة، وبالتالي يقلل من كمية الطعام المتناولة، هذا إضافة إلى أنه قليل السعرلا الحرارية.

الطريقة

• تقشر ثمرة من التفاح إلى شرائح رفيعة، توضع في وعاء زجاجي. يضاف عود من القرفة وكوب من مكعبات الثلج، إضافة إلى كوبين من الماء.

• يترك مشروب التفاح والقرفة حتى يختمر وتذوب مكعبات الثلج تماماً.

• يتم تناوله على مدار اليوم.



