شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفرق بين العدوى الفيروسية والبكتيرية فى الخريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صحيفة "إزفيستيا"، تقريرا يوضح ما هو الفرق بين العدوى الفيروسية والبكتيرية، حيث أعلن الطبيب أوليج أباكوموف، أخصائي أمراض الرئة، أنه لا يوجد ما يعرف بالإصابة بنزلة برد، لأن من المستحيل أن يمرض الشخص بسبب البرد، ولكن يجب التميز بين أعراض العدوى الفيروسية والعدوى البكتيرية.

وأوضح أخصائي أمراض الرئة، أن الإصابة بنزلات البرد بالفعل من الأمور التي تسبب في ضعف الجهاز المناعي، ما يجعل الجسم غير قادر على مقاومة العدوى المرضية، ولكن الاصابة بنزلات البرد لا تكفي وحدها، بل لا بد من وجود فيروس أو بكتيريا، يزيد من عملية ضعف الجهاز المناعي، لأنها من المسببات الحقيقية للأمراض، ولذلك يجب معرفة الاختلاف في أعراضهما من أجل وصف العلاج الصحيح للمريض.

فمن أعراض الإصابة بالعدوى البكتيرية هي الحمى والإفرازات القيحية من الأنف وعلى سطح اللوزتين وبلغم، وغياب الديناميكيات الإيجابية لمدة 5- 7 أيام، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن الإصابة مرة أخري ولكن بأعراض أخف وليست شديدة مثل السابق.

أما أعراض العدوى الفيروسية فتختلف، وتكون سيلان من الأنف، عطس، ألم والتهاب في الحلق وسعال جاف وحرارة في الجسم لا ترتفع أعلى من 38 درجة مئوية، ما يعني أن منظومة المناعة تقاوم، وعادة تكفي 3-5 أيام لعلاج الإصابة والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأوضح الطبيب، أن الإصابة بالأنفلونزا تعتبر مرضا منفصلا، مع أنها من أمراض التهاب الجهاز التنفسي، وتكون أعراضها ارتفاع في درجة حرارة الجسم إلى 39 - 40 درجة ؛ ويشعر بقشعريرة وآلام في الجسم، و هناك صداع وغثيان وحتى قيء واحتقان في الأنف والتهاب في الحلق.

ويمكن تشخيص العدوى البكتيرية والفيروسية ، بالخضوع لتحليل الدم العام، حيث تتميز الأمراض البكتيرية بزيادة في الخلايا المعتدلة والكريات البيضاء، في حين تقل الخلايا الليمفاوية، أما إذا كان هناك فيروس في الجسم ، فيزداد عدد الخلايا الليمفاوية، مقابل انخفاض عدد الكريات البيض والخلايا المعتدلة.