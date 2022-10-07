شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن بثور الدم من أعراض وأسباب وعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بثور الدم هي حبوب تظهر على الجلد ممتلئة بالدم، وخلال هذا التقرير سنتعرف أكثر على أعراض وأسباب بثور الدم، وفقا للتقرير المنشور عبر موقع “webmed”.

ما هي بثور الدم؟

حبوب تظهر على الجلد وتكون ممتلئة بالدم، وهي ليست ضارة وتختفي خلال أيضا من ظهورها.

ما هي أعراض بثور الدم؟

تظهر بثور بارزة علي سطح الجلد، وتمتليء بالدم.

تظهر في بداية الأمر حبوب ذات حبوب الدم بالللون الأحمر ومع مرور الوقت تتغير إلى لون غامق.

ما هي الأماكن التي تظهر بها بثور الدم؟

الفم، أو القدم، أو اليدين، أو الكعبين أو أصابع القدمين.

ما هي أسباب الإصابة ببثور الدم؟

- ضغط شيء على الجلد يتسبب في ظهو بثور الدم.

- فرك الجلد باستخدام شئ حاد يتسبب أيضا في هذا الأمر.

- الوقوف على القدمين لفترات طويلة يعد من الأسباب.

- ارتداء أحذية غير مناسبة أي ضيقة.

كيف يتم علاج بثور الدم؟

-لا داعي للقلق من ظهور بثور الدم، وهي تختفي مع الوقت.

-ولكن في حالة ظهور خطوط حمراء بالقرب من البثور، أو ظهور فقاعات بجوار بثور الدم يجب عليك استشارة الطبيب علي الفور.

-قد تحتاج بثور الدم من أسبوع لإسبوعين حتي تختفي من علي سطح الجلد ويجف السائل الموجود بها.

-يمكنك وضع كمادات الثلج علي البثور بعد تفضيتها من السائل الدموي الذي بها، وأيضا يمكنك أخذ مسكن للألم .