شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحب الحلويات.. كيف تحافظ على أسنانك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تحب الحلويات فإن أسنانك من أكثر الأشياء التي تتأثر ويحدث لها التسوس، حيث تتكون طبقة رقيقة من السكر والنشا على أسنانك بعد فترة وجيزة، تبدأ البكتيريا في التغذي على هذه اللويحة في النهاية ، يؤدي هذا إلى تكوين حمض في فمك يؤدي في النهاية إلى تكسير مينا الأسنان، في هذا التقرير نتعرف على كيفية الحفاظ على أسنانك أثناء تناول الحلويات، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ابحث عن فرشاة الأسنان المناسبة

ابحث عن شيئين أثناء اختيار فرشاة أسنانك: شعيرات ثلاثية المفعول ورؤوس ماسية الشكل. لماذا ا؟ تم تصميم فراشي الأسنان هذه خصيصًا لتنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها تمامًا جرب فُرَش الأسنان التي تعمل بالطاقة أو الكهربائية، لأنها فعالة للغاية في التنظيف أيضًا.

لا تتجاهل استخدام الخيط

تأكد من الحفاظ على نظافة الفجوات في أسنانك عن طريق تنظيف الأسنان بالخيط بانتظام وإزالة السكر المتراكم يوصى بشدة باستخدام الخيط كخطوة أساسية في روتين نظافة أسنانك.

غسول الفم

استخدم غسول الفم بالفلورايد بعد وجبتك ، خاصةً إذا كنت قد انتهيت من تناول الحلوى إذا لم يكن لديك غسول للفم في متناول يدك ، فمجرد غسله بالماء العادي سيعمل على تحقيق العجائب أيضًا.

علكة خالية من السكر

إن مضغ العلكة الخالية من السكر يزيد من إنتاج اللعاب في الفم مع إزالة آثار السكر على الأسنان.

تقليل مصدر المشكلة

على المدى الطويل، اعمل على تقليل تناول الحلويات والأطعمة السكرية تجنب الحلوى الصلبة. الأطعمة اللزجة أو المطاطية التي تميل إلى البقاء في فمك لفترة أطول يمكنك استبدالها بالموز.