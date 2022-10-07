شكرا لقرائتكم خبر عن تخلص من الأملاح الزائدة بجسمك بهذه النصائح الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عند تراكم الأملاح في الجسم تزداد فرص التعرض للعديد من المشاكل الصحية، وأبرزها التورم بالجسم، وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى الشعور بالتعب وزيادة الشعور بالصداع الشديد.

وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع “webmed”، أبرز وأهم الطرق الطبيعية التي تساعد بشكل كبير في التخلص من الأملاح الزائدة بجسمك، ومنها:

-الشعير:

يعد من الأعشاب المهمة لجسم الإنسان، والتي لها دور كبير في علاج زيادة الأملاح في الجسم، كما أنه يحتوي علي بعض الخصائص المهمة التي لها دور في الحفاظ على صحة الكلى، ويرجع السبب إلى احتوائه على المواد التي تساهم في تخلص الجسم من الصوديوم الزائد عن طريق التبول.

-البقدونس:

يعالج زيادة الاملاح في الجسم لأنه من من الخضراوات المدرة للبول والتي تساهم بشكل كبير في التخلص من السموم المتراكمة بالجسم، ولذا عليك إضافته إلي نظامك الغذائي اليومي، بالإضافة إلي أنه يساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة الشخص الذي يعاني من الأملاح الزائدة.

-الشمر:

يعد من الأعشاب الغنية بالبوتاسيوم وأيضا هي منخفضة الصوديوم، ولذا تناولك لها يعد من الحيل الجيدة للتخلص من الأملاح الزائدة بالجسم.

-الريحان:

يعد من الأعشاب منخفضة الصوديوم والغنية بالوتاسيوم، ولذا فتناولك له يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في علاج زيادة نسبة الأملاح في الجسم.

وقدم التقرير، أبرز وأهم النصائح التي تساهم بشكل كبير في انخفاض نسبة الأملاح بالجسم، ومنها:

-الإكثار من تناول السوائل وخاصة الماء.

-الإكثار من الخضراوات والفواكة الغنية بالبوتاسيوم.

-التقليل من وضع الملح في الطعام، وعدم تناول الأطعمة المملحة.