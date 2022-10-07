شكرا لقرائتكم خبر عن مكملات غذائية لعلاج تكيس المبيض أبرزها فيتامين د والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكيس المبايض يعد من الأمراض التي تتسبب في تعرض النساء لتأخر الإنجاب، وتشمل أعراض الإصابة بتكيس المبيض هو عدم انتظام الدورة الشهرية، وزيادة الوزن، وحدوث تقلبات المزاج الشديدة، وأيضا زيادة ظهور حب الشباب، وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع “healthline”، أبرز وأهم المكملات الغذائية التي تساعد في علاجها، ومنها:

- فيتامين د:

أثبتت الدراسات أن تناول مكملات فيتامين د يساعد بشكل كبير في علاج متلازمة تكيس المبايض، وعند تناول هذا المكمل يعمل على تنظيم الدورة الشهرية، وتحسين الحالة المزاجية، وتعزيز الخصوبة.

- الأوميجا 3:

مكملات الأوميجا 3 لديها دورا كبيرا في حماية النساء المصابات بتكيس المبايض من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، فمكملات الأوميجا3 لديها القدرة أيضا على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم وتحسين حساسية الإنسولين في الجسم.

- الزنك:

نسبة كبيرة من النساء اللاتي تعانين من تكيس المبيض لديهم نسبة كبيرة من نقص عنصر الزنك، ولذا عليهم تناول الأطعمة الغنية به، مثل المأكولات البحرية، أو الحصول على مكملاته الغذائية ولكن تحت إشراف الطبيب.

كما قدم التقرير، أبرز وأهم الأعشاب التي أيضا لديها القدرة علي علاج تكيس المبيض، ومنها:

- القرفة:

تساعد على تنظيم الدورة الشهرية وخاصة للنساء اللاتي تعانين من تكيس المبيض.

- الكركم:

لأنه يحتوي على الكركمين، كما أنه يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات، فهذا يجعله من الأعشاب التي تساعد علي علاج تكيس المبيض.