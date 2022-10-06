شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن احتباس البول عند الحامل.. الأسباب والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتباس البول عند الحامل من المشكلات الصحية الخطيرة في حالة عدم السيطرة عليها، وعلاجها بشكل سريع، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع “webmed” سنتعرف على أبرز الأمور المرتبطة بهذه المشكلة من أعراض وأسباب وطرق علاج.

- عدم القدرة على التبول.

- صعوبة إفراغ المثانة بالكامل أثناء التبول.

- ألم أسفل البطن وفي الحوض.

ما هي أسباب الإصابة باحتباس البول للحامل؟

- الحمل خارج الرحم، قد يكون من أبرز الأسباب، وهو يعني انغراس البويضة المخصبة خارج الرحم.

- الأورام الليفية الرحمية، عندما تصاب الحامل باحتباس البول قد يكون ذلك علاة على الإصابة بالأورام الليفية.

- الانزلاق الغضروفي، يعد من أبرز الأسباب المؤدية لهذا الأمر أي احتباس البول، وهذا الأمر يسبب التعرض الشديد لألم أسفل الظهر، ولذا قد تواجه الحامل صعوبة في التبول.

ما هي مضاعفات الإصابة باحتباس البول للحامل؟

نعم هذا الأمر يشكل خطرا علي صحة الحامل والجنين أيضا، ويعرضهم للخطر، ومن ضمنها:

- التعرض لانخفاض الضغط بشكل حاد، قد يتسبب في وفاة الأم.

- الفشل الكلوي.

- احتباس البول المزمن.

- تمزق الأغشية .

- فقدان الحمل.

ما هي طرق علاج احتباس البول عند الحامل؟

- قسطرة المثانة: تساعد على تصريف البول.

- الجراحة: يلجأ إليها الطبيب في حالات نادرة، مثل الأورام الليفية.