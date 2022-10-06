شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاني من ارتفاع الكرياتينين في الدم؟ نصائح غذائية والان مع تفاصيل الخبر
-أكثر من الألياف:
الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، لديها دور كبير في خفض مستويات الكرياتينين بالدم، ويشعر مريض الكلى بهذا الأمر بعد أسبوعين من المواظبة على تناولها.
-الابتعاد عن البروتين:
في حالة الإصابة بأحد الأمراض المزمنة الخاصة بالكلي، فأنت تزيد من فرص الإصابة بمشاكل وارتفاع نسبة الكرياتينين بالدم في حالة الإسراف في تناول البروتين، ولذا عليك الابعتاد عنه.
-ابتعد عن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والفسفور:
يجب الامتناع عن تناول الأطعمة التي من دورها أن تزيد الإصابة بمشاكل الكلى، ومن أبرزها الغنية بالبوتاسيوم والفسفور، لأنها من الأطعمة التي تؤدي إلى ارتفاع الكرياتينين بالجسم.
-تجنب الأملاح:
استبدال ملح الطعام بالتوابل والأعشاب، لأنه يتسبب في ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل في الجسم والإضرار بصحة الكليتين، ويرفع نسبة الكرياتينين في الدم.