5 عادات لتناول الطعام تساعد فى إنقاص الوزن بسرعة

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القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على وزن صحي أمر بالغ الأهمية، ولكن بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بانتظام وتناول الأطعمة الصحية ، يجب أن تهتم أيضًا بطريقة تناول الطعام، في هذا التقرير بعض عادات الأكل التي يجب عليك الالتزام بها من أجل إنقاص الوزن بكفاءة وسرعة، بحسب موقع "تايمز اوف إنديا".

5 عادات في تناول الطعام لإنقاص الوزن بسرعة

تذكر ما تأكله وكم تأكل

من المهم التحقق من الكمية التي تتناولها، حتى إذا كنت تتناول أكثر الأطعمة كثافة بالمغذيات، إذا كنت تفرط في تناول الطعام وتفشل في مراقبة كمية السعرات الحرارية، فقد يؤدي ذلك مرة أخرى إلى زيادة الوزن.

يعد التحكم في الحصة الغذائية أمرًا ضروريًا وجربه إذا كنت تتطلع إلى فقدان الوزن بشكل فعال.

لا تأكل في وقت متأخر من الليل

تناول الطعام في وقت متأخر من الليل ليس فقط ضارًا بصحتك ، ولكنه قد يؤثر سلبًا على تقدمك في إنقاص الوزن تنتهي معظم الرغبة الشديدة في وقت متأخر من الليل بجعلك تتغذى على الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والوجبات الخفيفة ، والتي بدورها تؤثر على نومك وتزيد من مشاكل زيادة الوزن. هذا هو السبب في أن معظم الخبراء يوصون بتناول العشاء المبكر والنوم في الوقت المحدد.

وازن بين وجبات الطعام

لا ينبغي أن يحرمك النظام الغذائي لإنقاص الوزن من العناصر الغذائية الأساسية، أولئك الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن يجب أن يتعلموا موازنة وجباتهم هذا يعني أن طبقك الغذائي يجب أن يحتوي على البروتين والدهون والألياف والخضروات والكربوهيدرات المعقدة ، وكلها ضرورية للنمو الصحي للجسم.

كل ما تحتاج إلى فهمه هو الفرق بين الدهون الصحية وغير الصحية والكربوهيدرات المكررة والمعقدة وما إلى ذلك.

تجنب المشتتات أثناء الأكل

تشتيت الانتباه أثناء تناول الطعام هو عادة سيئة أخرى تؤدي إلى زيادة الوزن وفقًا لدراسة جودة الطعام والتفضيل ، فإن أولئك الذين استمعوا إلى الموسيقى أثناء تناول طعامهم استهلكوا المزيد من نفس الأطعمة مقارنة بأولئك الذين لم يكونوا مشغولين.

يقال إن الأشخاص الذين يصرف انتباههم يفقدون التركيز ويأكلون أكثر مما تتطلبه أجسامهم ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الوزن.

امضغ طعامك بشكل صحيح

"مضغ طعامك بشكل صحيح" - شيء يخبرنا به آباؤنا منذ الطفولة. هذه الطريقة مهمة للغاية عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن. فهو لا يساعدنا على تناول الطعام ببطء فحسب ، بل يساعدنا أيضًا في الاهتمام بكمية الطعام التي نتناولها ، وبالتالي تقليل تناول السعرات الحرارية والمساعدة في إنقاص الوزن.

أشارت الدراسات إلى أن أولئك الذين يعانون من مشاكل الوزن يميلون إلى مضغ طعامهم أقل من الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي.

توقف عن طلب الطعام من الخارج

لا يوجد شيء صحي أكثر من تناول وجبات مطبوخة في المنزل.