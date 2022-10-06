شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتجنب مخاطر جرعة زائدة من الأنسولين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يتضمن علاج جرعة زائدة من الأنسولين استخدام محلول إلكتروليت عن طريق الوريد، حيث يحقن الطبيب الدكستروز والسائل المنحل بالكهرباء مباشرة في الوريد، وسيحتاج الشخص أيضًا إلى المراقبة للتأكد من عدم تعرضه لأي ضرر طويل المدى، أفضل طريقة للوقاية من جرعة زائدة من الأنسولين هي تقليل مخاطر ارتكاب خطأ عند تناول جرعة، وفقا لما نشره موقع medicalnewstoday

وتتضمن النصائح للقيام بذلك ما يلي:

قراءة جميع العبوات بعناية : يمكن أن يؤدي سوء قراءة الملصق أو قارورة الأنسولين أو المحقنة إلى جرعة زائدة ، خاصةً عندما يستخدم الشخص منتجًا جديدًا أو غير مألوف، ومن المهم فهم المنتج قبل استخدامه واستشارة الطبيب أو الصيدلي إذا كان أي شيء غير واضح.

استخدام النوع الصحيح من الأنسولين : يمكن أن يؤدي تناول جرعة أنسولين سريع المفعول عن طريق الخطأ بدلاً من جرعة أساسية إلى جرعة زائدة، و من المهم تنظيم الجرعات والاحتفاظ بسجل لأخذها. قد تساعد إضافة شريط ملون أو ملصق لأنواع الأنسولين المختلفة.

الأكل بانتظام : يمكن أن يؤدي تخطي وجبة إلى جرعة زائدة من الأنسولين، و عندما يأخذ الشخص جرعة الأنسولين سريعة المفعول قبل الوجبة ، يجب أن يتأكد من أن الوجبة في طريقها، و يجد الكثير من الناس أنه من المفيد الانتظار حتى يجلسوا على الطاولة لتناول الطعام قبل تناول الأنسولين.

تسجيل الأرقام الصحيحة : يمكن أن تحدث جرعة زائدة من الأنسولين أحيانًا بسبب أخطاء في الحساب، و يمكن أن تساعد العديد من التطبيقات والأجهزة في حساب احتياجات الكربوهيدرات والأنسولين ، وقد يؤدي استخدام أحدها إلى تقليل مخاطر الخطأ.

تتضمن نصائح الأمان الأخرى ما يلي :

السماح لمقدمي الرعاية الصحية أو غيرهم من مقدمي الرعاية بمعرفة متطلباتك الطبية ، بما في ذلك جرعة الأنسولين التي تتناولها ، وإذا لزم الأمر ، ما يجب القيام به في حالات الطوارئ

تخزين الأنسولين بشكل منفصل عن أي شخص آخر في المنزل يستخدم جرعة مختلفة

مراجعة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من كيفية استخدام الأنسولين