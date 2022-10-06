شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل نظام غذائى لمرضى الضغط المرتفع.. غنى بالألياف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج أى مرض للاهتمام بنوعية الطعام، حتى لا يتعرض المريض لأى مضاعفات صحية، ومن ضمن هذه الأمراض ارتفاع ضغط الدم، أو القاتل الصامت كما متعارف عليه، فهذا المرض قد يزيد من تعرض صحة القلب للخطر.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "webmed" سنتعرف على أفضل الأطعمة الصحية التى يجب تناولها من قبل مريض الضغط المرتفع، ومنها:

- الخضراوات الورقية الغنية بالألياف، تعد من أهم الحيل الغذائية التى يجب تناولها من قبل مريض ارتفاع ضغط الدم، فهذه الأطعمة غنية بالفيتامينات، والمعادن المهمة للجسم، والتي تساعد في حماية الشرايين والقلب، كما أنها تعمل على تنظيم نسبة ضغط الدم، وتقلل فرص تعرضه للارتفاع.

- الحبوب الكاملة، كالشوفان، والشعير، والقمح، فهى تحتوى على نسبة عالية من الألياف، التى تساعد فى تنظيم نسبة ضغط الدم، وتحد من تعرضه للارتفاع، لذا عليك تناوله باستمرار، كما أنها تقلل من التعرض لأى مضاعفات صحية مرتبطة بهذا مرض كمشاكل القلب.

- الأسماك، مثل السلمون والماكريل والسردين والتونة، فهى أسماك غنية بأحماض أوميجا 3 التى من دورهاانخفاض ضغط الدم المرتفع، ولذا يحث التقرير على تناولها ثلاث مرات فى الأسبوع للحصول على فوائدها الكثيرة.

وأشار التقرير إلى أنه من ضمن أعراض ارتفاع ضغط، صداع شديد في الرأس، زغللة يصعب تحملها في العين، عدم القدرة على التركيز، والتعب والإرهاق الشديد.