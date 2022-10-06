في شهر التوعية بسرطان الثدي.. نصائح قبل عمل الماموجرام

بيروت - نادين محمد - يعد شهر أكتوبر الوردي من كل عام بمثابة شهر التوعية بسرطان الثدي في بلدان العالم كافة، وفقاً لموقع منظمة الصحة العالمية، ويمكن التغلب على مخاطر الإصابة بسرطان الثدي عن طريق التصوير الشعاعي للثدي، فهو أفضل الاختبارات التي يجب على الأطباء اكتشافها مبكراً.

وفقاً لموقع هيلث يستخدم الأطباء صورة الثدي الشعاعية للبحث عن العلامات المبكرة لسرطان الثدي. فيعد التصوير الشعاعي للثدي المنتظم هو أفضل الاختبارات التي يجب على الأطباء اكتشافها مبكراً، وأحياناً تصل إلى ثلاث سنوات قبل الشعور به.

كيف يتم عمل الماموجرام؟

ستقف أمام جهاز خاص بالأشعة السينية وسيتم تصوير الثدي بالأشعة السينية، وقد يبدو تصوير الثدي الشعاعي لكل امرأة مختلفاً بعض الشيء لأن كلا الثديين مختلفان قليلاً.

يعد إجراء تصوير الثدي بالأشعة غير مريح لمعظم النساء. تجده بعض النساء مؤلماً. لا يستغرق التصوير الشعاعي للثدي سوى بضع لحظات، وسيختفي الانزعاج قريباً.

يعتمد ما تشعرين به على مهارة التقني وحجم الثدي ومقدار الضغط عليهما. قد يكون ثدياك أكثر حساسية إذا كنت على وشك الدورة الشهرية.

نصائح للحصول على صورة الثدي الشعاعية الدقيقة

حاولي عدم إجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية في الأسبوع الذي يسبق الدورة الشهرية، أو أثناء الدورة الشهرية. قد يكون ثدياك مؤلمين أو متورمين بعد ذلك.

في يوم التصوير الشعاعي للثدي، لا تستخدمي مزيل العرق أو العطر أو البودرة. يمكن أن تظهر هذه المنتجات على شكل بقع بيضاء على الأشعة السينية.

تفضل بعض النساء ارتداء توب مع تنورة أو بنطلون بدلاً من الفستان. سوف تحتاجين إلى خلع ملابسك من خصرك إلى أعلى لإجراء التصوير الشعاعي للثدي.

تصوير الثدي بالأشعة السينية

يجب الاستمرار في إجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية وفقاً للفترات الزمنية الموصى بها. تعمل صور الثدي الشعاعية بشكل أفضل عندما يمكن مقارنتها بالأخرى السابقة. يسمح هذا لأخصائي الأشعة بمقارنتها للبحث عن التغيرات في ثدييك.

ماذا يحدث إذا كان التصوير الشعاعي للثدي الخاص بي غير طبيعي؟

لا يعني التصوير الشعاعي للثدي غير الطبيعي دائماً وجود سرطان. لكنك ستحتاج إلى إجراء المزيد من صور الثدي الشعاعية أو الفحوصات أو الفحوصات قبل أن يتمكن الطبيب من معرفة ذلك على وجه اليقين.

قد تتم إحالتك أيضاً إلى أخصائي الثدي أو الجراح. لا يعني ذلك بالضرورة أنك مصابة بالسرطان أو تحتاجين إلى جراحة.

المصدر : موقع هيلث

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