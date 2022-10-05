شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تجعلك تتعرق في الليل.. أبرزها زيادة التوتر قبل النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التعرق أثناء الليل من المشاكل الشائعة، ومن الطبيعي أن تعاني من تغيرات في درجة حرارة جسمك أثناء النوم، وفي بعض الأحيان يمكن أن يؤدي ذلك إلى التعرق، وهناك خطوات يمكنك اتخاذها لتقليل كمية التعرق أثناء النوم، في هذا التقرير نتعرف على أسباب التعرق الليلي والتغلب عليها، بحسب موقع "web md".

أسباب التعرق الليلى 1. مستوى التوتر لديك

إذا كنت تشعر بالقلق أو التوتر، فربما تكون قد عانيت من الرهبة التي تأتي مع محاولة النوم (أو العودة إلى النوم بعد الاستيقاظ).

العقل المفرط النشاط ينشط دماغك وجسمك ، مما قد يؤدي إلى التعرق.

نصائح لتقليل التوتر قبل النوم:

- الاسترخاء قبل النوم ، خذ حمامًا دافئًا ، وتجنب الوقت الذي تقضيه أمام الشاشة والأجهزة ، أو حاول قراءة كتاب.

- قم بإعداد جو مريح. تأكد من انخفاض الإضاءة ، وأن الصوت محدود أو خافت ، وأن الغرفة باردة.

- تحدث إلى طبيبك قد يكون التوتر والقلق المتكرر أو طويل الأمد علامة على مشكلة صحية عقلية أكثر خطورة ، مثل اضطراب القلق أو الاكتئاب.





2. ملابس نومك وبيئة نومك

حافظ على غرفة نومك باردة. قم بخفض منظم الحرارة و / أو استفد من المروحة.

لا تفرط في ارتداء الملابس واختر مواد ماصة للرطوبة إذا احتجت إلى ذلك.

اختر مفروشات خفيفة الوزن تجنب الصوف والألياف الصناعية.

ضع في اعتبارك مرتبتك. يمكن أن تحد من تدفق الهواء.

3. الأدوية التي تتناولها

يمكن لبعض الأدوية أن تؤثر على أجزاء الدماغ التي تتحكم في درجة حرارة الجسم أو الغدد العرقية وهذا يعني أن هذه الأدوية يمكن أن تسبب التعرق الليلي.

تشمل أنواع الأدوية المرتبطة بالتعرق الليلي ما يلي:

مضادات الاكتئاب

مضادات الفيروسات القهقرية

أدوية العلاج الهرموني

أدوية ارتفاع ضغط الدم

أدوية نقص السكر في الدم

تحدث إلى طبيبك إذا كنت تعاني من تعرق ليلي نتيجة تناول دواء لحالة صحية أخرى في بعض الحالات ، قد يكون طبيبك قادرًا على وصف نسخة بديلة من الدواء.

5. انقطاع الطمث

الهبات الساخنة من أعراض انقطاع الطمث وتأتي أيضًا مع تعرق ليلي.

حوالي 75٪ من النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث أبلغن عن تعرضهن للتعرق الليلي عادةً ما يبلغ معدل التكرار ذروته في السنوات القليلة الأولى بعد انقطاع الطمث ثم ينخفض بمرور الوقت.

لذا تجنبي الأطعمة الغنية بالتوابل والكافيين والتدخين يمكن أن تكون من مسببات التعرق وحافظي على غرفة نومك باردة لتقليل التعرق الليلي.