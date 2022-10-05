شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر الشيخوخة على جهاز المناعة لديك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المناعة هي نظام الدفاع الأساسى في جسمك، وتميل المناعة إلى الضعف مع تقدم العمر لكن هناك العديد من الطرق التي تساعدك على الحفاظ على مناعتك من أبرزها تناول طعام صحى والنشاط البدنى، في هذا التقرير نتعرف على تأثير الشيخوخة وكبر السن على جهاز المناعة لديك، بحسب موقع " webmd".

وتعمل معظم أنظمتنا المناعية بشكل جيد بما فيه الكفاية، بحيث لا تكون مخاطر الإصابة بالعدوى والمرض أعلى بكثير من المعتاد، وبغض النظر عن عمرك، هناك الكثير الذي يمكنك القيام به للبقاء بصحة جيدة.

ماذا يحدث لجهازك المناعي مع التقدم في السن؟

إنها شبكة معقدة من الخلايا والأنسجة والأعضاء معًا ، يدافعون عن جسمك ضد الأشياء التي يمكن أن تسبب العدوى ، مثل البكتيريا.

لا يزال المجتمع الطبي يحاول تحديد كيف ولماذا تتناقص المناعة مع تقدم العمر بالضبط وما يعرفه الباحثون هو أن معظم كبار السن:

-لا يستجيبون للقاحات: يشتمل جهازك المناعي على الخلايا التائية التي تهاجم الخلايا الأخرى المسببة للأمراض إنهم قادرون على "تذكر" أي فيروس أو عدو، ثم الدفاع ضده بشكل أفضل لاحقًا عندما تكبر ، تصنع عددًا أقل من الخلايا التائية ، وتتطلب معظم اللقاحات خلايا جديدة لتعمل.

-أكثر عرضة للإصابة بالمرض: لا يقتصر الأمر على انخفاض عدد الخلايا المناعية مع تقدمك في العمر ، بل إن الخلايا الموجودة لديك لا تتواصل مع بعضها البعض أيضًا. هذا يعني أنها تستغرق وقتًا أطول للتفاعل مع الجراثيم الضارة.

-التعافي من الإصابات والعدوى والمرض بشكل أبطأ: ينتج جسمك عددًا أقل من الخلايا المناعية ، بما في ذلك خلايا الدم البيضاء هذا يمكن أن يبطئ الشفاء.

كيف تعرف متى يحدث ذلك؟

لا يوجد عمر محدد عندما تنخفض المناعة إنه مثل الشعر الرمادي - يحدث للجميع بمعدل مختلف ولا يوجد اختبار واحد يمكن أن يخبرك أن نظام المناعة لديك لا يعمل على النحو الأمثل.

هناك علامات مناعية معينة يمكننا اختبارها، لهذا السبب من المهم الذهاب إلى الطبيب بانتظام والحصول على مساعدة طبية إذا مرضت كثيرًا أو إذا كنت تواجه مشكلة في التعافي بعد إصابة أو مرض.