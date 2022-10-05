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القاهرة - سامية سيد - مشاكل الذاكرة من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الأشخاص خاصة كبار السن، ويمكن أن تؤثر إعاقات الذاكرة على نوعية حياتك، وفي بعض الحالات، يمكن أن تتطور إلى شيء أكثر خطورة، مثل مرض الزهايمر، فيما يلي أربع مكملات غذائية وفيتامينات قد يكون لها فوائد للذاكرة، بالإضافة إلى طرق أخرى لتحسين ذاكرتك، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر".

أهم 4 فيتامينات للحفاظ على ذاكرتك قوية وصحة الدماغ 1. فيتامين ب 12

إن فيتامينات ب ضرورية لصحة الدماغ لأنها "تساعد في تكوين المواد الكيميائية العصبية التي تسمح لخلايا الدماغ بالتواصل مع بعضها البعض".

فيتامين ب 12 ، على وجه الخصوص ، مهم للذاكرة. يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب 12 آثارًا معرفية مثل الارتباك أو ضعف الذاكرة ، وحتى الخرف في الحالات الشديدة.

ومع ذلك ، إذا لم تكن تعاني من نقص فيتامين ب 12 ، فمن المحتمل ألا تحدث مكملات فيتامينات ب فرقًا في تحسين ذاكرتك.

2. فيتامين د

إن فيتامين (د) مكون رئيسي لتكوين الهرمونات - وعلى الأخص الهرمونات المسئولة عن التواصل بين خلايا الدماغ.

وبالتالي ، فإن عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين د يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بمشاكل في الذاكرة.

على سبيل المثال ، وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين (د) كانوا أكثر عرضة بشكل ملحوظ للإصابة بالخرف ومرض الزهايمر.

لذلك ، فإن الحصول على ما يكفي من فيتامين د قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض معرفية.

3. فيتامين E

مع مرور الوقت، يمكن أن يؤثر تلف الجذور الحرة على دماغك ، مما يؤدي إلى تدهور معرفي.

تناول مضادات الأكسدة مثل فيتامين E يمكن أن يقاوم بعض أضرار الجذور الحرة.

الجذور الحرة هي جزيئات موجودة في الهواء والأشعة السينية ودخان السجائر وحتى في أجسامنا. تسبب الإجهاد التأكسدي ، مما يؤدي إلى تلف الخلايا.

نتيجة لذلك ، قد يساعد فيتامين (E) في منع بعض العجز المعرفي ، مثل مرض الزهايمر.

4. أوميجا 3 الدهنية

تلعب الأحماض الدهنية أوميجا 3 ، وخاصة EPA (حمض eicosapentaenoic) و DHA (حمض الدوكوساهيكسانويك) دورًا في صحة الدماغ

وترتبط أوجه القصور في EPA و DHA بالاضطرابات التنكسية العصبية.

إن EPA و DHA يحاربان الالتهاب في الدماغ قد تساعد أيضًا في تعزيز الروابط بين خلايا الدماغ وتساعد في إنشاء المواد الكيميائية العصبية.

وجدت إحدى الدراسات أن مكملات أوميجا 3 ، خاصةً مع مكملات حمض ألفا ليبويك (ALA) على مدى 12 شهرًا ، أبطأت التدهور المعرفي لدى الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر.

طرق أخرى لتحسين الذاكرة

بدلاً من مجرد الاعتماد على الفيتامينات إن النهج الأفضل لتحسين ذاكرتك ومنع التدهور المعرفي هو أن تعيش أسلوب حياة أكثر صحة بشكل عام.

-تَغذِيَة صحية

-ممارسة الرياضة

-الاسترخاء (إدارة الإجهاد)

-النوم

-تحسين (تحسين النشاط المعرفي والبقاء نشطًا عقليًا)