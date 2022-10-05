صحة ورشاقة

تعرف ايه عن العلاج بالتبريد؟ 10 فوائد صحية مدهشة

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القاهرة - سامية سيد - منذ آلاف السنين ، كان الناس يستخدمون العلاج بالبرودة لتجربة العديد من الفوائد الصحية، في السطور القادمة سنوضح ما هو العلاج بالتبريد ، والفوائد الصحية لهذا العلاج والمزايا الأخرى ، وفقا لما نشره موقع " onegreenplanet".

ما هو العلاج بالتبريد؟

العلاج بالتبريد ، المعروف أيضًا باسم العلاج البارد يتضمن الجلوس أو الوقوف في غرفة التبريد في درجات حرارة متجمدة أو شبه متجمدة لمدة دقيقتين إلى خمس دقائق أثناء العلاج ، يتعرض الأفراد للنيتروجين السائل في درجات حرارة تحت الصفر ، تتراوح عادة بين -100 و -140 درجة مئوية، يُطلب من الأشخاص أيضًا ارتداء ملابس واقية في الغرفة ، والتي غالبًا ما تشمل الجوارب والقفازات.

الفوائد الصحية للعلاج بالتبريد

من خلال العلاج بالتبريد ، يمكننا الاستفادة من ميل أجسامنا للتكيف مع الظروف القاسية، نتيجة لذلك ، يمكن أن تصبح أجسامنا أكثر مقاومة للإجهاد .

أظهرت دراسة أجريت عام 2018 أن هذه الطريقة تنشط المناطق في الدماغ المسئولة عن قمع الألم ، والتي يمكن أن تؤدي إلى دور محتمل كمسكن للألم داخليًا، يعتقد بعض الخبراء أن درجات الحرارة الباردة يمكن أن تساعد أجسامنا على أن تصبح أكثر مقاومة للإجهاد ، وفي بعض الحالات ، قد تعوض الاكتئاب  وتحسن التمثيل الغذائي  والدورة  الدموية ، هذا ممكن لأن البرودة تزيد من الإندورفين وتوفر نوعًا من العلاج اللطيف بالصدمات الكهربائية لنظام جسمك.

تشمل المزايا الأخرى:

مزيل للالم

شفاء العضلات

فقدان الوزن

انخفاض الالتهاب

يخفف الصداع النصفي

يساعد في علاج اضطرابات المزاج

يقلل من التهاب المفاصل

يساعد على منع الخرف ومرض الزهايمر

جرب هذا العلاج :

قد يبدو من الغريب الدخول في خزان بارد ، ولكن بعد أن يعتاد البعض عليه والعمل في طريقك ، سيصبح الأمر أسهل في أي وقت من الأوقات، يمكنك البدء بمحاولة دقيقة واحدة وزيادة مقدار الوقت في الخزان ببطء إلى 5 دقائق كحد أقصى ، يمكن استخدام هذا كعلاج لتنشيط وتعزيز رفاهيتك العامة ، ويستحق دمجها في روتين صحي منتظم.

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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