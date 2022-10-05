شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح من الطب النفسي لبناء عادات جديدة في حياتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطوير عادات جيدة وصحية لجسمك وصحتك النفسية أمر هام، ومع تغير الزمن، يجب علينا تطوير أنفسنا وممارساتنا اليومية سيساعدنا ذلك على البقاء بصحة جيدة وتحسين حياتنا بصفة عامة، وبحسب نصائح خبراء الطب النفسى يمكنك بناء عادات جديدة بطريقة صحيحة والاستمرار عليها وفقاً لموقع "Health".

كيفية بناء عادات جديدة بالطريقة الصحيحة 1. لا تعتمد فقط على الدافع لبناء عادات جديدة

الدافع، مهما كان قويا ، ليس عاملا ثابتا في بعض الأيام قد تكون ممتلئاً بالتشجيع لكن تلك الأيام قد تكون قليلة.

بدلاً من ذلك ، يجب أن تركز على إنشاء نظام مساءلة من شأنه أن يجعلك تمر بالأيام الرتيبة التي قد تشعر فيها بالرغبة في الاستسلام.

2. تحديد أهداف محددة

سيساعدك دائمًا أن تكون محددًا بشأن أهدافك في بناء عادة جديدة ما الذي تريد تحقيقه ومتى؟ قد لا يكون تحديد الهدف العام بنفس فعالية كونك محددًا بشأنه عندما تريد بناء عادة جديدة.

حاول وضع تفاصيل مثل الوقت والمدة والمكان وما إلى ذلك في المرة القادمة التي تحدد فيها هدفًا لنفسك.

3. تقسيم المهام

إذا قسمت مهمتك إلى أجزاء صغيرة ستجد أنه من المرجح أن تتحقق أهدافك تعلم كيف تكون منظمًا أفضل يمكن أن يكون إحدى الطرق لبناء عادات جديدة.

4. حافظ على التحقق من التقدم المحرز الخاص بك

من الأسهل أن تشعر أنك محاصر بكل الأشياء التي لا يمكنك فعلها، إذا لم تذكر نفسك بالأشياء التي يمكنك القيام بها. حيث من المهم أنه عند بناء عادات جديدة ، فإن متابعة تقدمك أمر بالغ الأهمية يمنحك عقلية إيجابية للاستمرار.

لا يجب أن يكون تتبع تقدمك أمرًا معقدًا للغاية. يمكن أن تكون علامة بسيطة على التقويم بعد الوصول إلى هدفك اليومي.

5. كن مسئولا

يمكن أن يؤدي إنشاء شكل من أشكال المساءلة إلى جعل الانحراف عن طريقك أقل حدوثاً. لذا ، ابحث عن طريقة لفرض رقابة على نفسك. على سبيل المثال، إذا تخطيت ممارسة الرياضة ليوم واحد ، فقد ترغب في العودة إلى المنزل من العمل أو استخدام السلالم طوال اليوم هذه هي الطريقة التي يمكنك بها بناء عادات جيدة.