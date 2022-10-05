شكرا لقرائتكم خبر عن توأم الشتاء الأنفلونزا وكورونا.. مخاوف من العدوى المزدوجة بـ"فلورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن هناك مخاوف من احتمال تفشى مرضين فى آن واحد خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع تحذير وكالة الأمن الصحى فى المملكة المتحدة (UKHSA) الأسبوع الماضى من أننا نواجه احتمال حدوث "وباء" من الأنفلونزا وكورونا خلال الأشهر المقبلة.

والأسوأ من ذلك أن آلاف الأشخاص قد يتعرضون لخطر الإصابة بكلتا العدويين فى وقت واحد، وهو مزيج يشكل خطرًا جسيمًا على صحتنا، كما تحذر الوكالة الحكومية.

وأضافت الصحيفة أن الخوف يتمثل فى أن الوباء لن يملأ مستشفياتنا فحسب، بل إن الإصابة بكلتا العدوى فى نفس الوقت يمكن أن تزيد أيضًا من خطر حدوث الوفاة.

لم تتحقق التحذيرات السابقة من تفشى محتمل للفيروسين فى واحد المعروف باسم "فلورونا''، لكن على مدار العامين الماضيين، أبقت إجراءات كورونا، مثل الحد من التواصل الاجتماعى، وارتداء القناع الإجبارى فى الأماكن العامة الداخلية، فى منع الإصابة بعدوى الأنفلونزا، حتى لو زادت حالات أوميكرون سلالة كورونا الأكثر اعتدالًا لكن شديدة الضراوة.

وفى الشتاء الماضى، على سبيل المثال، كانت حالات دخول المستشفى بسبب الأنفلونزا فى إنجلترا 15% فقط مما يُلاحظ فى العام العادى.

تقول هيئة خدمات الصحة والخدمات الإنسانية فى المملكة المتحدة (UKHSA) إن انخفاض التعرض لفيروسات الأنفلونزا فى فصول الشتاء الأخيرة يعنى أن عددًا أقل منا سيكون لديه مناعة طبيعية لأولئك الذين ينتشرون هذا العام.

علاوة على ذلك فإن فيروس الأنفلونزا الرئيسى المنتشر هذا الشتاء هو H3N2، وهى سلالة تشتهر بوضع المزيد من الأشخاص فى العناية المركزة، أو الأسوأ من ذلك أنها قاتلة.

ويعتقد أن الفيروس سيكون قادرًا على الاستفادة من حرية الحركة التى يتمتع بها معظمنا الآن - تمامًا كما تضرب موجة جديدة من كورونا أيضًا.

وقال البروفيسور أندرو إيستون عالم الفيروسات بجامعة وارويك، مجلة Good Health إنه يجب الانتباه إلى تنبيه "الوباء المزدوج"، على الرغم من أن الكثيرين منا يشعرون أن بؤس الوباء أصبح في الماضي.

ويجب على الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والربو أو مرض السكرى، والتى تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات العدوى الفيروسية - توخى الحذر بشكل خاص.

يحذر البروفيسور إيستون من أنه على الرغم من أن الإصابة بالأنفلونزا أو أخذ اللقاح فى الماضى، يمكن أن يحفز جهاز المناعة، فإن فيروس الأنفلونزا الرئيسى فى الدورة الدموية يتغير باستمرار حيث يقوم بتبادل الجينات بين السلالات لإنشاء متغيرات يمكنها تفادى هذه المناعة.

وأضاف "يستغرق الفيروس نحو 3 سنوات حتى يكتسب تغيرًا كافيًا لتتلاشى المناعة تمامًا، لذلك إذا فاتك عام - إما لأنك لم تكن مصابًا أو تم تطعيمك - فإن فرصك فى أن تصبح أكثر مرضًا تزداد بشكل كبير، بسبب ما يسمى وهذا هو السبب فى ضرورة تصنيع لقاحات جديدة للأنفلونزا كل عام، مصممة لتناسب السلالة المعينة، حيث يتم تحديد ذلك من خلال سلالات الإنفلونزا التي كانت سائدة في فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي.

كانت حالات الإنفلونزا هذا العام في أستراليا، حيث كانت سلالة H3N2 هى السلالة السائدة، أعلى من المتوسط ​​وبلغت ذروتها في وقت أبكر بكثير من المعتاد.

يقول البروفيسور إيستون "يبدو أن سلالة H3N2 تؤدى إلى مرض أكثر خطورة، خاصة فى الفئات الأكثر ضعفاً، ربما يرجع ذلك إلى تفاعل معقد بين الجينات الفيروسية المختلفة التى قد تكبح عناصر تفاعل الجهاز المناعى.

وتم تصميم اللقاح المعتمد من منظمة الصحة العالمية، لهذا العام للحماية من سلالة H3N2، لكنه فعال بنسبة 60% فقط بسبب الطفرات التى تحدث فى الفيروس بين النقطة التي توافق فيها منظمة الصحة العالمية على السلالات التي سيتم تضمينها ووصول موسم الأنفلونزا هنا.

وفي الوقت نفسه، هناك دلائل على أن موجة جديدة من عدوى كورونا بدأت بالفعل، حيث ارتفع عدد حالات دخول المستشفيات في إنجلترا إلى أكثر من 7000 في الأيام السبعة حتى 28 سبتمبر - أعلى بنسبة 37 %عن الأسبوع السابق.

أكد البروفيسور بيتر أوبنشو، عالم المناعة في إمبريال كوليدج لندن: تشير جميع النماذج إلى أنه سيكون هناك موجة شتوية من كورونا والإنفلونزا، لكن لا أحد يعرف حجمها ''، مضيفا، بأن القلق الرئيسي هو أن الناس قد يحصلون على كليهما في وقت واحد.

وجدت دراسة أجريت في المملكة المتحدة عام 2021 على 20 ألف شخص أصحاء، ونشرت في المجلة الدولية لعلم الأوبئة، أن أولئك الذين أصيبوا بفيروس كورونا، والإنفلونزا في نفس الوقت كانوا أكثرعرضة للوفاة بمقدار الضعف عن أولئك الذين أصيبوا بكورونا بمفرده.

وحذر الباحثون من أن "العدوى المصاحبة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على معدلات الاعتلال والوفيات والطلب على خدمات هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS

حذر البروفيسور إيستون من أن أولئك الذين لم يحالفهم الحظ للإصابة بكليهما يمكن أن يصابوا بمرض شديد وبسرعة كبيرة.

وأكد إذا كنت مصابًا بعدوى في الجهاز التنفسي وتعرضت لعدوى أخرى اضافية، فمن المحتمل أن يكون ذلك أكثر ضررًا - خاصة في الفئات الضعيفة للغاية، يمكن للعدوى المزدوجة أن تطغى على الجهاز التنفسي وتزيد من فرصة حدوث مضاعفات تهدد الحياة مثل الالتهاب الرئوي.

يقول البروفيسور إيستون: "لن تكون مريضًا بالضرورة مرتين، لكن الأمر سيظل خطيرًا وربما تشعر بالمرض الشديد".

يخشى كبار خبراء علم الفيروسات فى المملكة المتحدة من أن تكون هذه الضربة المزدوجة المحتملة مشكلة رئيسية لهيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS.

وأكد الدكتور سايمون كلارك، الأستاذ المساعد فى علم الأحياء الدقيقة الخلوية بجامعة ريدينج: "إننى قلق من احتمال حدوث" وباء مزدوج، إنه يخشى أن "هيئة الخدمات الصحية الوطنية يمكن أن تكون في فترة عصيبة إلى حد ما هذا الشتاء".

بصرف النظر عن الاختبار باستخدام اختبارات التدفق الجانبي لفيروس كورونا، قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان شخص ما مصابًا بكلتا العدوى، على عكس المتغيرات المبكرة لفيروس كورونا (حيث كانت الأعراض الرئيسية هي السعال والحمى وفقدان الرائحة أو التذوق)، فإن أعراض أوميكرون Omicron تشبه أعراض الأنفلونزا - سيلان الأنف والصداع والعطس والتهاب الحلق والتعب.

وقال البروفيسور أوبنشو: ​​"يمكن أن تكون الأعراض متشابهة تمامًا، ولسوء الحظ، إذا حصلت على كليهما في نفس الوقت، فستكون لديك فرصة أكبر في أن ينتهي بك الأمر في العناية المركزة أو الوفاة، مضيفا، إن هذا هو السبب في أن اللقاحات ضرورية، وتذكر أن الأمر يستغرق ما يصل إلى 3 أسابيع حتى تصبح لقاحات الأنفلونزا وكورونا فعالة تمامًا، لذلك لا تتأخر.

بالإضافة إلى اللقاحات، يتخذ بعض كبار خبراء الأمراض المعدية في بريطانيا بالفعل خطوات لحماية أنفسهم.

ويقول البروفيسور أوبنشو، ​ارتدى الأقنعة في الأماكن المزدحمة، لقد كنت في مؤتمر مؤخرًا حيث كان هناك الكثير من البيانات الجديدة التي تُظهر أنها تعمل في تقليل العدوى، لكن يجب أن تكون أقنعة عالية الجودة - أي أقنعة N95 تلك التي تبدو مثل "المناقير" - ومحكمة التركيب، مضيفا، تُظهر الأدلة أن ارتداء الأقنعة يقلل من انتشار العدوى - وهي تعمل أيضًا مع الأنفلونزا مثل كورونا.

ويطالب الدكتور دانيال ألتمان، أستاذ علم المناعة في إمبريال كوليدج لندن، بارتداء الأقنعة في وسائل النقل العام، محذرا، من أن هناك رواية غير مفيدة إلى حد ما بأن الوباء قد تم التغلب عليه، ومع ذلك، فإن حالات الإصابة بفيروس كورونا آخذة في الارتفاع، مع اختراق سلالة BA.5 الجديدة، وفي أجزاء أخرى من العالم، مثل الولايات المتحدة، استحوذت على متغيرات أسوأ، لذلك يجب الاستمرار في اتخاذ الاحتياطات.