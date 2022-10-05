8 نصائح للوقاية من سرطان الثدي في شهر أكتوبر الوردي

بيروت - نادين محمد - أكتوبر الوردي، هو شهر التوعية بمرض سرطان الثدي، وسوف نلاحظ الكثير من المنظمات العالمية بدأت بالفعل في حملاتها التوسعية للوقاية من هذا المرض، علاوة على دعم مريضات السرطان في جميع أنحاء العالم.

وفي "الجميلة" ندعم كل مريضات السرطان بالعالم، وحفاظاً على صحتكِ نقدّم لكِ 8 نصائح للوقاية من سرطان الثدي.

تزيد السمنة من خطر الإصابة بسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث، وهي الفترة التي يحدث فيها سرطان الثدي في أغلب الأحيان، وتجنب زيادة الوزن بمرور الوقت، ومحاولة الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم عند 25 أو أقل سيساعدكِ في الوقاية من هذا المرض اللعين.

تناولي طعامًا صحيًا

اتبعي نظامًا غذائيًا غنيًا بالخضروات والفواكه وقليلًا من المشروبات السكرية والكربوهيدرات المكررة والأطعمة الدهنية، وتناولي البروتينات الخالية من الدهون مثل السمك أو صدور الدجاج وتناولي اللحوم الحمراء باعتدال، إن وجدت، علاوة على تناول الحبوب الكاملة، واختيار الزيوت النباتية بدلًا من الدهون الحيوانية.

حافظي على نشاطكِ البدني

تشير الأبحاث إلى أن زيادة النشاط البدني، حتى عندما يبدأ في وقت لاحق من الحياة، يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 10٪ على الأقل، وكل ما يتطلبه الأمر هو تمرين معتدل مثل المشي لمدة 30 دقيقة خمسة أيام في الأسبوع للحصول على هذا التأثير الوقائي.

تجنب المشروبات الغازية والسكرية

يرتبط تناول المشروبات الغازية والسكرية بارتفاع معدّل السمنة، وتباعاً ارتبط بأنواع مختلفة من السرطان، منها سرطان الثدي.

تجنب العلاج بالهرمونات البديلة

يزيد العلاج الهرموني لانقطاع الطمث من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وإذا كان لا بد من تناول هرمونات للتحكم في أعراض انقطاع الطمث، فتجنبي تلك التي تحتوي على البروجسترون وقصر استخدامها على أقل من ثلاث سنوات، كما أن الهرمونات المتطابقة بيولوجيًا والكريمات والمواد الهلامية الهرمونية ليست أكثر أمانًا من الهرمونات الموصوفة، ويجب أيضًا تجنبها.

ضعي في اعتبارك تناول عقار مثبط لهرمون الاستروجين

يجب على النساء اللواتي لديهن تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي أو اللائي تزيد أعمارهن عن 60 عامًا التحدث إلى الطبيب حول إيجابيات وسلبيات عقاقير منع هرمون الاستروجين مثل عقار تاموكسيفين ورالوكسيفين.

لا تدخني

تشير الأبحاث إلى أن التدخين طويل الأمد مرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى بعض النساء، لهذا حاولي الابتعاد تماماً عن التدخين.

أرضعي أطفالك من الثدي لأطول فترة ممكنة

النساء اللواتي يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية لمدة عام على الأقل في المجموع لديهن خطر أقل للإصابة بسرطان الثدي في وقت لاحق.

المصدر: fredhutch.org

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