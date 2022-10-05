شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي المخاطر المرتبطة بتمزق كيس المبيض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد وجود كيس (نتوء مملوء بالسوائل) على المبايض أمرًا شائعًا وغالبًا ما يكون بدون أعراض، و عادة ما تكون أكياس المبيض غير ضارة، ولكن في بعض الحالات ، يمكن أن يتمزق كيس المبيض.

وحسب ما ذكره موقع hopkinsmedicineلا يعتبر تمزق كيس المبيض تلقائيًا حالة مهددة للحياة في معظم الحالات ، يتبدد سائل الكيس وسيشفى دون أي تدخل ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي يصبح فيها كيس المبيض الممزق حالة طارئة.



متى قد يحتاج كيس المبيض إلى عناية طبية؟يمكن أن تؤثر عوامل متعددة على ما إذا كان كيس المبيض الممزق يصبح مشكلة. وتشمل تلك:-إصابة كيس المبيضيمكن أن تتطور الأكياس استجابةً لعدوى في الحوض (تسمى خراج) إذا تمزق كيس مصاب، يمكن أن يؤدي إلى تعفن الدم، وهو استجابة مناعية تهدد الحياة للبكتيريا الضارة، وتعالج النساء المصابات بالأكياس المصابة بالمضادات الحيوية ويتطلبن أحيانًا دخول المستشفى للتصريف الجراحي للكيس.

النساء المصابات بمرض التهاب الحوض (PID) - عدوى في منطقة الحوض ناتجة بشكل عام عن السيلان أو الكلاميديا - أكثر عرضة للإصابة بأكياس المبيض المصابة تنتقل البكتيريا الناتجة عن هذه الأمراض المنقولة جنسياً من عنق الرحم إلى الرحم وقد تتسبب في تكوين أكياس تمتلئ هذه الأكياس بالبكتيريا التي يمكن أن تؤدي إلى تعفن الدم إذا تمزق.



-التواء المبيضينخفض تدفق الدم إلى المبيض أو ينقطع عندما يتسبب وزن الكيس في انقلاب المبيض على نفسه مرة واحدة أو أكثر (يسمى التواء المبيض) إذا حدث هذا ، فإن الجراحة ضرورية لاستعادة تدفق الدم.

في حين أن بعض أكياس المبيض الممزقة يمكن أن تسبب أعراضًا قليلة أو معدومة ، فإن البعض الآخر يكون أكثر حدة يمكن لفريق الرعاية الصحية الخاص بك مساعدتك في وضع خطة إدارة أكثر منطقية بالنسبة لك.



الحمل وتكيسات المبيضمن الطبيعي أن يكون لديك كيس مبيض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. ينتج هذا النوع من الكيسات ، المسمى بالجسم الأصفر ، هرمونات تساعد في البداية في الحفاظ على الحمل. يزول الكيس عادة في الثلث الثاني من الحمل.

يحدث الحمل خارج الرحم عندما تنغرس البويضة الملقحة في منطقة خارج الرحم. يحدث هذا عادةً في قناتي فالوب ، ولكن في حالات نادرة ، يتم الزرع في المبيض. الأدوية أو الجراحة ضرورية لإزالة الكيس الناجم عن الحمل خارج الرحم - يزداد الكيس سوءًا مع نمو الحمل في منطقة لا يمكنها تحمله.

بطانة الرحم وخراجات المبيضالانتباذ البطاني الرحمي هو حالة ينمو فيها النسيج المبطن للرحم خارجه. عندما يتكون نسيج بطانة الرحم على المبايض ، يمكن أن ينتج نوعًا من الكيس يسمى ورم بطانة الرحم. يمكن أن يمتلئ هذا الكيس بالدم وينمو بشكل كبير. يمكن أن يؤثر الانتباذ البطاني الرحمي على الخصوبة ويزيد من خطر الإصابة بسرطان المبيض ويسبب نزيفًا داخليًا إذا تمزق الكيس. قد تتطلب التكيسات الناتجة عن الانتباذ البطاني الرحمي إجراء جراحة.كيف يمكنك معرفة ما إذا كان كيس المبيض قد انفجر؟لا تشعر كل النساء بتمزق كيس المبيض، حيث يشعر معظمهم بالألم في وقت التمزق ثم بعض الانزعاج لبضعة أيام بعد ذلك عادة ، يمكن تخفيف الأعراض بالأدوية.تشمل الأعراض التي قد تواجهينها إذا كنت تعانين من تمزق كيس المبيض ما يلي:

- ألم حاد ومفاجئ في أسفل البطن أو الظهر

نزيف أو نزيف من المهبل

انتفاخ البطن

الغثيان الشديد والقيء (قد يشير إلى التواء المبيض)

حمى (قد تشير إلى الإصابة)

نزيف مهبلي غزير

الإغماء أو الدوخة

