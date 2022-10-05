شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عوامل الخطر للقرنية المخروطية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتميز القرنية المخروطية بترقق القرنية وعدم انتظام سطحها، فالقرنية هي الطبقة الخارجية الشفافة في مقدمة العين.وحسب ما ذكره موقع hopkinsmedicineيجعل الكولاجين القرنية قوية ومرنة، ويساعد في الحفاظ على شكلها المستدير المنتظم، و تركز هذه القرنية الصحية الضوء حتى تتمكن من الرؤية بوضوح مع القرنية المخروطية ، ترقق القرنية وتنتفخ إلى شكل مخروطي غير منتظم ، مما يؤدي إلى فقدان البصر.

تبدأ القرنية المخروطية بشكل عام في سن البلوغ وتتقدم حتى منتصف الثلاثينيات. لا توجد طريقة للتنبؤ بمدى سرعة تقدم المرض ، أو ما إذا كان سيتطور على الإطلاق تؤثر القرنية المخروطية عادةً على كلتا العينين ، حيث تتأثر إحداهما بشدة أكثر من الأخرى.

ما الذي يسبب القرنية المخروطية؟على الرغم من دراسة القرنية المخروطية لعقود ، إلا أنها لا تزال غير مفهومة جيدًا السبب النهائي للقرنية المخروطية غير معروف ، على الرغم من أنه يعتقد أن الاستعداد لتطور المرض موجود عند الولادة من النتائج الشائعة في القرنية المخروطية فقدان الكولاجين في القرنية، قد يكون هذا بسبب بعض عدم التوازن بين إنتاج خلايا القرنية وتدميرها.ما هي عوامل الخطر للقرنية المخروطية؟قد تزيد العوامل التالية من خطر الإصابة بالقرنية المخروطية:

-علم الوراثة، المرضى الذين لديهم تاريخ عائلي من القرنية المخروطية أو الذين يعانون من اضطرابات جهازية معينة ، مثل متلازمة داون ، هم أكثر عرضة للإصابة بالقرنية المخروطية.

-التهاب العين المزمن يمكن أن يساهم الالتهاب المستمر الناتج عن الحساسية أو المهيجات في تدمير أنسجة القرنية مما قد يؤدي إلى الإصابة بالقرنية المخروطية.

-فرك العين، يرتبط فرك العين المزمن بتطور القرنية المخروطية قد يكون أيضًا عامل خطر لتطور المرض.

- غالبًا ما يتم اكتشاف القرنية المخروطية في سنوات المراهقة بشكل عام ، من المرجح أن يحتاج المرضى الصغار الذين يعانون من القرنية المخروطية المتقدمة إلى شكل من أشكال التدخل الجراحي مع تقدم المرض.

ما هي أعراض القرنية المخروطية؟لا يدرك العديد من مرضى القرنية المخروطية أنهم مصابون بالمرض، الأعراض المبكرة هي تشوش طفيف في الرؤية أو ضعف تدريجي في الرؤية لا يمكن تصحيحه بسهولة.تشمل الأعراض الأخرى للقرنية المخروطية ما يلي:-الوهج والهالات حول الأضواء

-صعوبة الرؤية في الليل

-تهيج العين أو الصداع المصاحب لآلام العين

-زيادة الحساسية للضوء الساطع

-تدهور مفاجئ في الرؤية أو غشاؤها

كيف يتم علاج القرنية المخروطية؟يركز علاج القرنية المخروطية على تصحيح الرؤية ويعتمد على مرحلة المرض.المراحل الأولىيشمل العلاج الحالي للقرنية المخروطية استخدام النظارات في المراحل المبكرة لعلاج قصر النظر واللابؤرية، مع تقدم القرنية المخروطية وتفاقمها ، لم تعد النظارات قادرة على توفير رؤية واضحة ، ويحتاج المرضى إلى ارتداء عدسات لاصقة ، وعادة ما تكون عدسات لاصقة صلبة.المراحل المتوسطة

يمكن علاج القرنية المخروطية التقدمية عن طريق ربط القرنية بالكولاجين. يتضمن هذا الإجراء الذي يتم إجراؤه في العيادة لمرة واحدة تطبيق محلول فيتامين ب على العين ، والذي يتم تنشيطه بعد ذلك بواسطة الأشعة فوق البنفسجية لمدة 30 دقيقة أو أقل. يتسبب هذا المحلول في تكوين روابط كولاجين جديدة ، واستعادة بعض قوة القرنية وشكلها والحفاظ عليها.

في حين أن العلاج لا يمكن أن يجعل القرنية طبيعية تمامًا مرة أخرى ، إلا أنه يمكن أن يمنع الرؤية من التدهور ، وفي بعض الحالات ، قد يحسن الرؤية قد يتطلب الإجراء إزالة الطبقة الخارجية الرقيقة من القرنية (الظهارة) للسماح للريبوفلافين باختراق نسيج القرنية بسهولة أكبر.



