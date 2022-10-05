شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة يجب تجنبها في وجبة الإفطار.. أبرزها الكيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجبة الإفطارتعد من أهم الوجبات التي يجب الحرص على تناولها للحفاظ على صحتك والحد من التعرض لأي مضاعفات كالهبوط أو انخفاض ضغط الدم، وزيادة فرص الإصابة بالأنيميا، ولذا تناولك لها يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحتك.

ولكن يقوم البعض بتناول أطعمة غير صحة على وجبة الإفطار، وهذا ما سنتعرف عليه وفقا للتقرير المنشور عبر موقع “webmed”، الذي قدم أسوأ الأطعمة التي يجب تجنبها على وجبة الإفطار، ومنها:

- الكيك:

يحتوي على نسبة عالية من السكريات، ولذا تناولك له يعرضك لارتفاع نسبة السكر بالدم، كما أنه يتم صنعه بمواد غير صحية كالدقيق والزيت، وجميعها أشياء تعرضك لزيادة الوزن.

- عصائر الفاكهة المعلبة:

تحتوي علي مواد حافظة عالية، ونسبة من السكر العالية، كما أنها قليلة الفوائد التي يحتاجها الجسم، ولذا يمكنك تناول الفواكه الطازجة بدلا من العصائر المعلبة، التي تزيد من فرص إصابتك بزيادة الوزن، وأيضا ارتفاع نسبة السكر بالدم.

- المعجنات:

تحتوي علي نسبة عالية من الدهون والسكريات، فهي من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، كا أنها غير غنية بالألياف أو البروتين، مما تسبب في شعورك بالجوع سريعا.

- اللحوم المصنعة:

تحتوي على مستويات عالية من الملح، وتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم عند الإفراط في تناولها، ولذا فهي من الأطعمة غير الصحية، والتي ينصح بعدم تناولها لأنها تعرضك للإصابة بالعديد من الأمراض.