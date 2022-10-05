أضرار الإكثار من السكريات على جسمك

القاهرة - سامية سيد -

السكر مفيد لك بكميات صغيرة، لكن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، وحب الشباب، ومرض السكري من النوع 2 ، ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الحالات الطبية الخطيرة.

وحسب ما ذكره موقع healthline يعتمد الكثير من الناس على الأطعمة السريعة والمعالجة للوجبات والوجبات الخفيفة، نظرًا لأن هذه المنتجات تحتوي غالبًا على سكر مضاف، فإنها تشكل نسبة كبيرة من السعرات الحرارية اليومية.



وهناك اضرار عديدة للإفراط في تناول السكر وهى:- يمكن أن يسبب زيادة الوزنمعدلات السمنة آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء العالم ، وتشير الأدلة إلى أن السكر المضاف - غالبًا من المشروبات المحلاة بالسكر - هو مساهم رئيسي في السمنة-قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلبارتبطت الأنظمة الغذائية عالية السكر بزيادة مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض ، بما في ذلك أمراض القلب ، وهي السبب الأول للوفاة في جميع أنحاء العالم

تشير الدلائل إلى أن الأنظمة الغذائية عالية السكر يمكن أن تؤدي إلى السمنة والالتهابات وكذلك ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والسكر في الدم وضغط الدم - وكلها عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب

بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول الكثير من السكر ، وخاصة من المشروبات المحلاة بالسكر ، تم ربطه بتصلب الشرايين ، وهو مرض يتميز بوجود رواسب دهنية وانسداد الشرايين.



مرتبطة بحب الشبابارتبط النظام الغذائي الغني بالكربوهيدرات المكررة ، بما في ذلك الأطعمة والمشروبات السكرية ، بزيادة خطر الإصابة بحب الشباب .

الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع ، مثل الحلويات المصنعة ، ترفع نسبة السكر في الدم بسرعة أكبر من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة السكرية إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم والأنسولين ، مما يؤدي إلى زيادة إفراز الأندروجين وإنتاج الزيت والالتهابات - وكلها تلعب دورًا في تطور حب الشباب.



-يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2مرض السكري هو سبب رئيسي للوفيات وانخفاض متوسط العمر المتوقع لقد تضاعف انتشاره خلال الثلاثين عامًا الماضية ، وتقدر التوقعات أن عبئه سيستمر في الارتفاع.يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر بشكل غير مباشر إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من خلال المساهمة في زيادة الوزن وزيادة الدهون في الجسم - وكلاهما من مخاطر الإصابة بمرض السكري.

تعتبر السمنة ، التي تحدث غالبًا بسبب الاستهلاك المفرط للسكر ، أقوى عوامل خطر الإصابة بمرض السكري

قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطانقد يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر إلى زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

أولاً ، يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة والمشروبات السكرية إلى السمنة ، مما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان.

كما أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر تزيد من الالتهابات في الجسم وقد تسبب مقاومة الأنسولين ، وكلاهما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

قد يزيد من خطر الإصابة بالاكتئابفي حين أن النظام الغذائي الصحي يمكن أن يساعد في تحسين مزاجك ، فإن اتباع نظام غذائي غني بالسكر المضاف والأطعمة المصنعة قد يساهم في تغير المزاج والعواطف،بل إنه قد يزيد من فرص إصابتك بالاكتئاب.قد يسرع من عملية شيخوخة الجلدالتجاعيد هي علامة طبيعية لشيخوخة الجلد تظهر في النهاية ، بغض النظر عن صحتك ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي الخيارات الغذائية السيئة إلى تفاقم التجاعيد وتسريع عملية شيخوخة الجلد.

يؤدي تناول نظام غذائي غني بالكربوهيدرات المكررة والسكر إلى إنتاج AGEs ،

يستنزف طاقتكالأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين بسرعة ، مما يؤدي إلى زيادة الطاقة ومع ذلك ، فإن هذا الارتفاع في مستويات الطاقة عابر.

تؤدي المنتجات المحملة بالسكر ولكنها تفتقر إلى البروتين أو الألياف أو الدهون إلى زيادة طاقة وجيزة يتبعها سريعًا انخفاض حاد في نسبة السكر في الدم ، وغالبًا ما يشار إليها باسم الانهيار.

يمكن أن تؤدي التقلبات المستمرة في نسبة السكر في الدم إلى تقلبات كبيرة في مستويات الطاقة

-يمكن أن يؤدي إلى الكبد الدهنيارتبط تناول كميات كبيرة من الفركتوز باستمرار بزيادة خطر الإصابة بالكبد الدهني

الفركتوز هو نوع شائع من السكر ، أحد المصادر الرئيسية هو شراب الذرة عالي الفركتوز (HFCS) المستخدم لتحلية الصودا ، والحلوى ، والمخبوزات ، والحبوب ، وأكثر من ذلك.